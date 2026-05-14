Fernando Alonso rehúye de la retirada y pone fecha a sus nuevos planes de futuro: "Me seguiréis viendo"

Javi Rayo 14 MAY 2026 - 10:04h.

Fernando Alonso vuelve a hablar de su futuro y la retirada no parece ser una opción

En vídeo, Fernando Alonso pasea su coche de 10 millones de euros y acaba pidiendo ayuda a unos aficionados para dar marcha atrás

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Fernando Alonso sigue sin pensar en la retirada. Ni la horrorosa situación que atraviesa Aston Martin esta temporada ha sido capaz de colmar la paciencia infinita del piloto asturiano. En declaraciones a Sky Sports, el dos veces campeón del mundo asegura que sigue sin pensar en la retirada y que, cuando llegue ese momento, su vida seguirá ligada a los paddocks de la Fórmula 1. Lo que está claro es que, a sus 44 años, a 'Magic' le queda cuerda para rato.

¿Está pensando Fernando Alonso en retirarse?

"En algún momento de este verano, necesitaré tomar una decisión. En este momento no pienso en ello (la retirada), estoy muy tranquilo con ello. Si continúo corriendo, creo que será una temporada mejor que esta, con el proyecto ya en su segundo año. Estoy abierto a todo. Probablemente hasta que pase el parón de verano no me sentaré con el equipo y tomaré una decisión. Necesitamos saber también cuánto mejora el coche y cómo vemos las cosas de cara a la temporada que viene. Quiero tener éxito, ya sea pilotando o sin pilotar. Me veréis en el paddock incluso si no compito", asegura Fernando Alonso en declaraciones a Sky Sports.

Por contextualizar la situación en la que se encuentra Fernando, el asturiano tiene contrato con Aston Martin hasta final de esta temporada. Nada más. En Aston Martin hay predisposición por seguir contando con él. Alonso no ha empeorado su pilotaje pese a la edad y es uno de los mejores desarrolladores de la parrilla. Un valor de sobra como para seguir contando con él. Además, pese a la situación, el dinero en Aston Martin no es un problema, con lo que le podrán ofrecer una renovación suculenta al bicampeón del mundo, eso sí, con un caché lejos de los Lewis Hamilton o Max Verstappen. Aunque el dinero tampoco es un problema para el piloto nacido en Oviedo.