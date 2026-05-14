Quique Sánchez-Flores responde a la adulteración en LALIGA y quiere un cambio: "La fase final"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 08:35h.

El Alavés aprovechó la fiesta azulgrana para sacar tres puntos vitales

Uno por uno y notas del Deportivo Alavés ante el Barça, con dos sobresalientes

Compartir







El final de temporada en LALIGA EA Sports está dejando resultados impensables en otro tramo del curso. La necesidad aprieta por la parte baja, mientras que en la alta, a excepción de las plazas de Europa League y Conference, todo está decidido. No hay más cera que la que arde. No obstante, la corriente de la adulteración lleva semanas instalándose en el pensamiento de los equipos directamente afectados. Un argumento que no compra Quique Sánchez-Flores.

El entrenador del Deportivo Alavés fue capaz de tumbar a todo un FC Barcelona en Mendizorroza. Y lo hizo con intensidad, aprovechando sus ocasiones y defendiendo el área como si le fuese la vida en ello. Una receta sencilla que se vio beneficiada por las celebraciones del equipo de Hansi Flick tras conquistar el título liguero.

PUEDE INTERESARTE Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la victoria del Alavés y la derrota del Mallorca

Al término del encuentro, Sánchez-Flores atendió a los micrófonos de El Partidazo de COPE y allí reflexionó sobre el final del campeonato doméstico. El entrenador madrileño no compra el argumento de la adulteración, pero sí apuesta por un cambio.

PUEDE INTERESARTE La salvación del Sevilla tendrá que esperar; un partido clave en la jornada 37

Quique Sánchez-Flores, la adulteración en LALIGA y un cambio

Sánchez-Flores reconoció que ni hace cuentas ni ve el resultados de sus competidores: "No sé dónde estará, forma parte de la superstición no tener que andar sumando, que te quita mucha energía. El fin de semana no veo los partidos que nos comprometen, gasto cero energía ahí. Cuando veníamos para acá tampoco quería ver el resultado de los otros equipos. Ante los jugadores tengo que mostrarme fresco".

El preparador del Alavés no compra el argumento de la adulteración: "Lo más importante es fijarse en porqué uno está en la situación que está. Echar balones fuera es fácil y decir 'bueno, ahora estos porque no sacan al equipo titular y juegan con los jóvenes'. Es verdad que hay equipos que tienen los deberes hechos, pero ya están en otra y se despistan y te puede llegar a afectar".

PUEDE INTERESARTE El Alavés dinamita aún más el descenso y deja al Barcelona sin 100 puntos

Por último, el entrenador babazorro deslizó su apuesta por un cambio en el formato del final de LALIGA: "Es cierto, que a lo mejor a final de temporada cuando todo pase, tengo una opinión acerca de qué podría mejorar la fase final de LALIGA porque de alguna manera se acomodan demasiado los equipos y puede afectar incluso a la imagen".