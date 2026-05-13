Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 23:43h.

El Sevilla podría bajar incluso con 44 puntos; la lucha por no bajar está que arde

El sevillismo pone su pica en Villarreal: "Somos el Sevilla, nunca nos rendimos"

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La lucha por el descenso sigue siendo encarnizada, se dan resultados que nadie espera y a falta de dos jornadas para el final, solo el Real Oviedo está descendido matemáticamente. El Sevilla FC ha conseguido este miércoles una magnífica victoria en el campo del Villarreal CF, donde solo habían ganado el Real Madrid y el FC Barcelona, suma 43 puntos tras tres triunfos consecutivos, pero aún no puede estar tranquilo.

“Creo que sí, que nos va a hacer falta otro punto”, decía Luis García Plaza al término del partido en Villarreal, y a tenor de los resultados que se están dando, puede llevar razón y que solo pueda asegurar la permanencia sumando en algún partido más. El Levante ganó el martes en Vigo, el Espanyol lo ha hecho ante el Athletic Club y la gran sorpresa de la jornada, con la que nadie contaba, ha sido la victoria del Alavés sobre el campeón, el FC Barcelona, que le saca de los puestos de descenso y le coloca decimoquinto, con 40 puntos.

El Mallorca, por su parte, ha perdido en Getafe y está a cuatro puntos del Sevilla una vez jugados 36 partidos, como el Levante y el Elche. Este jueves se disputan dos batallas más dentro de esta lucha, un Valencia-Rayo Vallecano y un Girona-Real Sociedad. Los gerundenses también suman 39 y ninguno de los otros tres se puede dar por salvado.

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Muy pendientes del Levante-Mallorca

El fin de semana, en la penúltima jornada que se juega en horario unificado, hay dos partidos que son clave para el Sevilla. Por un lado, obviamente, el suyo ante un Real Madrid que llega al Sánchez-Pizjuán sin ningún objetivo clasificatorio. El rival no es el mejor, pero siempre es más factible meterle mano en estas circunstancias, y más teniendo en cuenta el revuelo que se ha formado en el club merengue en las últimas semanas.

El otro es el Levante-RCD Mallorca, un auténtico duelo a vida o muerte que afectaría al Sevilla siempre y cuando no fuera capaz de puntuar hasta el final de temporada. Los dos equipos le tienen ganado el golaveraje a los nervionenses, por lo que la peor circunstancia posible sería que empataran, ya que ganando en la última jornada los dos -Levante contra Betis y Mallorca contra Real Oviedo- podrían igualarle ambos y saldría perdiendo en el triple empate y en cualquier desempate en el que estuvieran inmersos estos dos equipos. De este modo, a los nervionenses le interesa cualquier resultado excepto las tablas, ya que ‘eliminaría’ a uno de los dos.

En la última jornada también hay un encuentro entre el Elche y el Girona que puede ser clave y en el que tampoco le interesaría al Sevilla un empate, pero los gerundenses todavía tienen que jugar en la jornada 36 ante la Real Sociedad, lo que complica las cuentas a miércoles por la noche. Sea como fuere, la pelea por no descender es brutal, se podría bajar incluso con 44 puntos y ni siquiera el flamante campeón de la Copa del Rey, que alcanza esos 44 y es ahora mismo octavo, está salvado matemáticamente.