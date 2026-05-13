El sevillismo pone su pica en Villarreal: "Somos el Sevilla, nunca nos rendimos"
Seiscientos aficionados acompañaron al equipo en el Estadio de La Cerámica
Luis García Plaza no se fía: “Cuando sacas un poco de pecho te dan un sopapo que te dan la vuelta”
El Sevilla FC ha conseguido una magnífica victoria este miércoles ante el Villarreal CF, en un Estadio de La Cerámica donde, una vez más, el sevillismo se ha hecho notar. 600 aficionados han cruzado España para hacer del estadio amarillo un mini Sánchez-Pizjuán, animando a su equipo sin parar incluso cuando pintaban bastos.
Tras el partido, ElDesmarque ha podido conversar con algunos de ellos, llegados desde varios puntos del mundo, incluso con un chileno que fue a ver de cerca a sus ídolos, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. El sentimiento es general y compartido, “somos el Sevilla, nunca nos rendimos”.