Celia Pérez 13 MAY 2026 - 18:04h.

El técnico del cuadro ilicitano insultó al equipo arbitral

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la victoria del Levante y la derrota del Elche

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El Elche vive un tramo final de temporada al rojo vivo con el descenso persiguiéndole los talones. En plena pelea por no descender, cada partido es de vital importancia y la tensión se lleva al límite, como la de Eder Sarabia este martes ante el Real Betis. El técnico del conjunto ilicitano estalló una vez finalizado el encuentro por un decisión arbitral de Díaz de Mera.

En la recta final de la primera mitad, y con el 1-1 en el electrónico, Díaz de Mera invalidó lo que habría sido el 1-2 de Diangana en el añadido. Una mano previa en la jugada del tanto acabó con la efímera alegría ilicitana y que terminó provocando un terrible enfado de Eder Sarabia contra el colegiado. El propio árbitro recogió en su acta: "El entrenador visitante D. Eder Sarabia se dirigió hacia nosotros en los siguientes términos: sois unos sinvergüenzas, hijos de puta. Minutos después, dicho entrenador se persona en el vestuario arbitral para disculpase por los hechos mencionados anteriormente".

El preparador del Elche, que ya fue expulsado esta temporada en su anterior visita a La Cartuja durante un encuentro de Copa, se expone ahora a una sanción disciplinaria que podría impedirle dirigir al equipo en las dos últimas jornadas del campeonato. De hecho, tal como apunta FútbolFantasy, podría enfrentarse una sanción de entre cuatro y doce partidos.

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Sarabia ya se ha perdido esta temporada tres partidos: dos tras su expulsión ante Osasuna, frente a Celta y Alavés, y otro más ante el Espanyol por acumulación de tarjetas.

El entrenador vasco se mostró muy crítico tras el partido con la actuación arbitral por el gol anulado al Elche en los últimos instantes del primer tiempo por una mano de André da Silva, si bien reconoció que la expulsión de Pétrot en el partido fue justa.