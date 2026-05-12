Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 22:03h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Eder Sarabia

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El Elche CF ha caído derrotado este martes ante un Real Betis Balompié que es de Champions, y se ha metido en un lío después de que el Levante venciera al Celta de Vigo en el partido que abría la antepenúltima jornada. La roja a Petrot cuando mejor estaban los de Eder Sarabia fue clave.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores franjiverdes en el duelo ante los franjiverdes.

Dituro (4): Encogió las manos en el primer gol. Nada pudo hacer en el tirazo de Pablo Fornals para poner a los locales por delante. No le recuerdo ninguna parada meritoria, si acaso la que le hizo al Cucho en el descuento, aunque el colombiano no remató bien.

Sangare (5): Contuvo bien al siempre peligroso Abde en la primera mitad y estuvo alegre con sus subidas, pero cuando empezaron a fallarle las piernas el marroquí amenazó. Cambiado en el tramo final.

Affengruber (4): Recula demasiado en la jugada del 1-0. Después se fue reponiendo, al nivel de la temporada, pero el primer borrón marca su partido.

Petrot (1): Muy pasivo en el primer gol bético, se ‘cargó’ el partido cuando mejor estaba el Elche con una entrada criminal a Antony. Imperdonable.

Héctor Fort (6): Con cierta suerte, hizo el gol del empate minutos después de sufrir un fuerte golpe. Aprovechó la endeblez de Junior Firpo en el carril izquierdo bético y Sarabia lo cambió pasada la hora de partido.

Febas (5): Futbolista importantísimo para el Elche que no jugará ante el Getafe al ver la quinta amarilla, lo que supone un problemón. Dio la cara, como siempre, en los mejores minutos visitantes, pero acusó, como casi todos, la roja a Petrot.

Aguado (5): Partido correcto en el centro del campo, mejor cuando el viento soplaba a favor.

Gonzalo Villar (6): En los buenos minutos con los que el Elche acabó la primera parte fue protagonista, moviendo al equipo junto a Febas. Vio una amarilla cuando ya iba perdiendo y fue retirado del campo para evitar males mayores.

Germán Valera (6): Bien conteniendo a Antony, mejor saliendo al ataque y llegando arriba para intentar poner en buenas situaciones a sus compañeros de arriba.

Diang (6): Estuvo bastante activo arriba pero más ruido que nueces. Se le anuló un gol al filo del descanso por una mano de André da Silva muy protestada.

André da Silva (5): Una mano involuntaria suya fue la jugada clave del encuentro. En el inicio, fue de los pocos que hizo algo en ataque.

Suplentes:

Víctor Chust (5): En su primera acción evitó el segundo gol del Cucho. Correcto.

Tete Morente (4): Se le vio poco en los minutos en los que estuvo sobre el césped.

Álvaro Rodríguez (5): Despeje defectuoso en la jugada del golazo de Pablo Fornals, pero luego fue referencia en todos los intentos del Elche en ataque. Le honra jugar en circunstancias tan complicadas en lo personal.

John (s.c.): Pocos minutos y poco que hacer.

Pedrosa (3): Salió para poner centros peligrosos y ofreció un recital de misiles aéreos.

Entrenador:

Eder Sarabia (5): La roja de Petrot acabó con la reacción ilicitana, que iba creciendo en el partido hasta ser mejor durante un buen tramo que un Betis que es de Champions. Ha perdido sus dos partidos en La Cartuja, pero el Elche ha dado buena imagen en ambos, pero con la imagen solo no se consigue una salvación que se ha complicado en esta antepenúltima jornada.