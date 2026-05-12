Celia Pérez 12 MAY 2026 - 19:44h.

El presidente ha dejado muy claro que no piensa dimitir

La dura realidad de José Mourinho: despedido de casi todos sus equipos tras el Real Madrid

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha sido el gran protagonista de la tarde de este martes. El presidente blanco ha convocado una rueda de prensa en la que ha querido dejar claro por activa y por pasiva que el gran objetivo de dicha comparecencia es la convocatoria a unas elecciones a la que se piensa presentar, pero en la que también ha querido mostrar su malestar con todas las informaciones que están saliendo alrededor del club madridista.

En concreto, ha señalado a cinco actores en ir en contra del Real Madrid. "Me presento de verdad porque hay sectores que se han querido adueñar del club. Uno es el sector periodístico, que hay como una confabulación para decir que el Madrid es un caos. Díganlo por Europa o por el mundo, el Madrid es un caos desde el punto de vista financiera, de títulos, de lo que sea...", apuntó.

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"Luego están los ultras del Madrid, que todavía están dentro. Se reúnen al lado de un movimiento, Ambar o como se llamen. Esos no van a entrar nunca más en el Real Madrid. Los echamos. A mí me felicitan del mundo entero para decirme que ojalá todos los equipos hicieran lo que ha hecho el Real Madrid de echar a los ultras, a los violentos. Tengo el respaldo de los socios, que son los dueños", añadió.

"También están los reventas, que también los tengo que asacar. Este año ya hemos sacado a 1.600 socios del Madrid que los hemos echados por revender abonos. Pero cómo un socio se va a hacer con dinero haciendo trampas...", señaló. "Y todos estos, por supuesto al que tenemos de enemigo siempre, que es LALIGA, pues vamos a luchar. Yo lucho contra todos", afirmó sin olvidarse también "de la "corrupción sistemática que tenemos con el caso Negreira".