Celia Pérez 12 MAY 2026 - 18:19h.

En la rueda de prensa convocada para esta tarde

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Florentino Pérez ha comparecido este martes por la tarde en una rueda de prensa convocada hace apenas unas horas previas para sorpresa de muchos. En plena crisis del Real Madrid, con el vestuario convertido en un polvorín y con el debate del futuro entrenador, el presidente blanco ha dejado claro que seguirá al frente del club a pesar de los rumores que había saltado en las últimas horas con una posible destitución.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar", apuntó nada más iniciar el discurso.

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"¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño. He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid", agregó.

"Dicen que no existo, que estoy enfermo. Uno ha dicho que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí, que todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y a mi empresa", añadió.

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Florentino Pérez criticó a algunos medios de comunicación, a los que acusó de intentar "desprestigiar todos los días" al Real Madrid, y explicó que convocará elecciones para defender a los socios del club blanco, a quienes calificó como "los verdaderos dueños" de la entidad que preside.

"Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid. Tengo que defender a mis socios. Hay gente que quiere quedarse con el Real Madrid y no lo van a hacer. Llevo 26 años y hemos hecho el club más grande del mundo".

Además, invitó a todos aquellos que quieran presentarse a las elecciones a hacerlo sin hacer amagos bajo varias premisas: "Que digan cómo lo financian. La candidatura dice que hay que avalar como el patrimonio, como lo hice yo en el año 2000.