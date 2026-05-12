Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 14:14h.

"Si aprovechamos la inestabilidad del Real Madrid, creo que lo lograremos", razona el mítico central inglés

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Aurélien Tchouaméni ha sido noticia en los últimos días por su pelea con Fede Valverde, que acabó con el uruguayo acudiendo al hospital con una brecha en la cabeza tras golpearse con una mesa. Numerosas voces, dentro y fuera del vestuario, señalan al 'Pajarito' como el culpable de lo sucedido tras buscarle las cosquillas al pivote francés. Sin embargo, todo esto ha empañado lo que ha sido la temporada de consagración del galo en la sala de máquinas del conjunto blanco. Y es que, si bien el tramo final del pasado curso ya mejoró sus prestaciones, esta temporada ha sido fundamental tanto para Xabi Alonso como con Álvaro Arbeloa. De este modo, es normal que suscite interés en una competición como la Premier League. Más concretamente, Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United, lo ha pedido para los red devils.

Lo ha hecho en su pódcast, Rio Ferdinand Presents, en el que ha afirmado que no le preocupa ni un ápice la pelea del francés en el vestuario: "Al parecer, Tchouaméni tuvo un pequeño altercado con Valverde en el entrenamiento. Eso no me preocupa en absoluto, que venga al Manchester United. ¿Te preocupa a ti? A mí me hace desearlo aún más", afirma.

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Y es que, para Rio Ferdinand, esa vertiente de pelea que ha mostrado es clave: "Sí. Es cierto. Quiero un poco de pelea. Quiero un poco de agresividad. Y miren, escuchen, él no es alguien que haya estado en muchos lugares y luego digan: 'Oh, muchachos, él es problemático'. Yo lo he conocido. Es un tipo encantador. ¡Un tipo encantador! Habla con mucha suavidad, la verdad", explica. De este modo, razona que la garra e intensidad que le pone en el campo no tiene nada que ver con su forma de ser fuera de él.

El otro motivo, deportivo, por el que Ferdinand ficharía a Aurélien Tchouaméni

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Sin embargo, el principal motivo sería el deportivo: "Si lo pones a jugar 90 minutos donde importa, el tipo sabe jugar y puede hacer ambas cosas. Sabe jugar, pero también sabe incomodar, sabe marcar a los rivales. ¿Me entiendes? Además, es versátil. Me gusta mucho Tchouaméni", explica el legendario central francés.

De este modo, Rio Ferdinand entiende que esta pelea ha propiciado una oportunidad para que el Manchester United intente su contratación: "Si pudiéramos ficharlo, sería una señal increíble. Si aprovechamos la inestabilidad del Real Madrid y su situación les preocupa, creo que lo lograremos", razona. De este modo, muchos ven lo sucedido como una posibilidad para incorporar a un futbolista de talla mundial debido al conflicto con Fede Valverde.