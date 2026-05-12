Ángel Cotán 12 MAY 2026 - 07:03h.

El club culé garantiza el futuro de La Roja

Aficionados del Barcelona ridiculizan la felicitación del Athletic: "¿Y el proyecto?"

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Jornada festiva en la entidad blaugrana. Otra vez. El FC Barcelona, casi sin despeinarse, tumbó al Real Madrid en un partido de mucho más que tres puntos. E incluso más que el título liguero celebrado hasta altas horas de la madrugada. El cómo por encima del qué. El equipo culé saltó al renovado Camp Nou con hasta nueve jugadores seleccionables por Luis de la Fuente. Un estilo que no se negocia en Can Barça y que asegura otra generación en la Selección Española.

En los éxitos de 'La Roja' hay un denominador común. El Barcelona germinó el estilo a un combinado nacional que por primera vez tocó la gloria mundialista en el Soccer City de Johannesburgo. Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets. Sin olvidar a Gerard Piqué, Carles Puyol o Pedrito.

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Más de 15 años después, España sueña con su segunda estrella pese a la incertidumbre que generan las últimas lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams. Y algo vuelve a repetirse: la clara influencia del Barcelona en la Selección. Y apunta a seguir así en el futuro.

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Otra generación con ADN del Barça para la Selección Española

Hasta siete futbolistas del Barça fueron citados en la última lista de Luis de la Fuente hasta la fecha. Joan García, el último en sumarse para esta causa, completaba el sello culé en todas las líneas de la Selección Española. Desde la portería a la delantera. Y viene cómo rinden bajo las órdenes de Hansi Flick los que no fueron llamados, todo hace indicar que mantendrán el innegable ADN Barça en nuestro combinado nacional.

Fútbol-ficción. El Barcelona podría incluso copar toda la alineación titular de la Selección Española en el futuro. Con Joan García bajo palos, una línea defensiva compuesta por Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín y Alejandro Balde. En el centro del campo, todo el fútbol al servicio de La Roja. Desde Pedri hasta Dani Olmo, ya consolidados con Luis de la Fuente, sin olvidarnos de Gavi, Fermín o Marc Casadó. Y arriba, la estrella de presente y futuro Lamine Yamal acompañado de un Ferran Torres sobrado de olfato en su carrera internacional.

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Lo dicho, fútbol-ficción, pero lo que no es ficticio es el ADN Barça que lleva años consolidado en Las Rozas. Y más allá de colores, filias y fobias, si el Barcelona está presente en la Selección Española, el éxito nacional está más cerca. No es opinión.