Aficionados del Barcelona ridiculizan la felicitación del Athletic: "¿Y el proyecto?"

Ángel Cotán 11 MAY 2026 - 08:37h.

El mensaje rojiblanco ha alcanzado una alta repercusión

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Las alegrías van por barrios. El FC Barcelona se alzó el pasado domingo con el título de LALIGA EA Sports. Con su victoria ante el Real Madrid en el Camp Nou, el equipo de Hansi Flick volvió a conquistar el cetro nacional en una temporada doméstica en la que impuso su dominio. Como no podía ser de otra forma, la entidad azulgrana recibió las felicitaciones del resto de integrantes de la Primera División, aunque la del Athletic Club tuvo una repercusión especial.

Las relaciones entre leones y culés están muy tocadas a raíz del 'Caso Nico Williams'. En un nuevo verano repleto de rumores, el Barcelona estuvo barajando seriamente la posibilidad de incorporar al extremo, pero finalmente reafirmó su compromiso con el equipo bilbaíno.

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Esta decisión, unida al gran comienzo liguero de los pupilos de Ernesto Valverde, incrementaron los piques entre aficiones. Ahora, en lo que debería ser un gesto aplaudido, un amplio sector de la hinchada catalana ridiculiza al Athletic.

Aficionados del Barcelona ridiculizan el mensaje del Athletic

Escasos minutos después de confirmarse el título liguero en Can Barça gracias a los goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, el Athletic Club no dudó en enviar una felicitación al campeón de LALIGA EA Sports. A través de su perfil oficial en X, anteriormente Twitter, la disciplina rojiblanca tiró de deportiva pero al complicado momento que atraviesan las relaciones entre ambos.

Este fue el mensaje de felicitación de los leones: "Felicitats, FC Barcelona, por el título de LALIGA". Breve y respetuoso, pero ni aún así ha evitado una oleada de reacciones desde la acera azulgrana con claros tintes jocosos.

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Un amplio sector de la afición del FC Barcelona, como demuestra el gran alcance del citado mensaje, aprovecharon el gesto bilbaíno para abrir batallas del pasado mercado de fichajes, así como para mofarse de la temporada que ha protagonizado el Athletic. Estos son algunos de los ejemplos: