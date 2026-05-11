Joan Laporta rompe a llorar en el minuto de silencio por el padre de Hansi Flick

Andrea Esteban 11 MAY 2026 - 00:52h.

El vestuario azulgrana mostró una unión total alrededor del técnico alemán

Horarios y recorrido de la rúa del Barcelona para celebrar el título de LALIGA EA SPORTS

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La celebración del título de LALIGA EA Sports dejó varias imágenes llamativas en el Camp Nou, entre otras la conexión que tienen Flick y Laporta, tanto dentro como fuera del campo. Joan Laporta no pudo contener las lágrimas durante el minuto de silencio en memoria del padre de Hansi Flick, fallecido apenas unas horas antes del Clásico ante el Real Madrid.

Joan Laporta y la emoción con Flick

El presidente del Barcelona apareció visiblemente emocionado mientras el estadio guardaba silencio en recuerdo del padre del técnico alemán. Una escena que impactó en plena fiesta del campeonato y que reflejó el enorme vínculo creado esta temporada entre Flick, el vestuario y el club azulgrana.

El vestuario del Barça se vuelca con Hansi Flick

Tras conquistar LaLiga, varios futbolistas del Barcelona dedicaron mensajes públicos de apoyo a su entrenador y a su familia después del duro golpe recibido en la previa del partido.

Gavi fue uno de los más contundentes al hablar de Flick y de la confianza que ha recibido tras sus lesiones: “Por suerte el míster confía mucho en mí. Es como un padre para mí. Le estoy muy agradecido”.

Gerard Martín ,el canterano azulgrana, dejó otra de las imágenes más humanas de la noche: “Sabíamos que era un momento muy duro para Flick y para todos. Hoy había que dar un extra por él y por su padre”.

Y Pau Cubarsí también quiso tener un recuerdo especial para su entrenador: “Esta victoria va para toda la familia de Flick. Esto va por ellos”.

Uno de los mensajes más potentes llegó desde Raphinha, que no dudó en mostrar su conexión personal con el técnico: “Para mí es un padre”.