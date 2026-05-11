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Gerard Martín emociona al barcelonismo acordándose de Flick y de su abuelo tras ganar LaLiga: “Había que dar un extra por él"

Gerard Martín , para Movistar Plus
Gerard Martín , para Movistar Plus. Movistar
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El defensa del Barcelona dejó una de las declaraciones más emotivas de la noche tras conquistar LALIGA EA Sports ante el Real Madrid en el Clásico. Gerard Martín quiso acordarse tanto de Hansi Flick como de su abuelo fallecido recientemente en plena celebración sobre el césped del Camp Nou.

“Muy contento por haber ganado la Liga en un partido tan especial”, arrancó explicando el canterano azulgrana tras una noche inolvidable para el barcelonismo. Gerard reconoció además el valor añadido de conquistar el campeonato precisamente ante el eterno rival: “Sabemos que tiene mucha importancia ganarla así”.

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Gerard Martín se acuerda de Flick y de su abuelo

Las palabras más emocionantes llegaron al hablar de Hansi Flick, que dirigió al equipo apenas unas horas después del fallecimiento de su padre. Gerard confesó que el vestuario jugó también por su entrenador: “Sabíamos que era un momento muy duro para Flick y para todos. Estamos con él. Hoy había que dar un extra por él y por su padre”.

El lateral también quiso mandar un recuerdo muy personal a su familia en una noche tan especial: “Me quiero acordar de mi abuelo, que falleció hace menos de un mes”. Un mensaje que emocionó a muchos aficionados culés en plena celebración del título.

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Analiza el Clásico y su crecimiento

En lo deportivo, Gerard Martín destacó el trabajo colectivo del Barcelona pese a las dificultades durante algunas fases del encuentro: “Hemos sufrido en algún momento porque son muy buenos, pero en general creo que hemos controlado el partido”.

También recordó que el equipo ya veía cerca el campeonato tras la victoria en El Sadar, aunque insistió en mantener la calma hasta cerrar matemáticamente el título: “Ganando en el campo de Osasuna sabíamos que estaba más cerca. Pero hasta que no está hecho no se puede decir que lo está”.

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Además, valoró su evolución jugando como central esta temporada: “Podía ser una apuesta arriesgada ponerme de central. Me sentí cómodo desde el primer momento y creo que he ido creciendo en esa posición”.

Y dejó incluso una nota de humor durante la entrevista: “Las brechas se las ha llevado todas Fermín este año”.

Gerard Martín, durante el FC Barcelona - Real Madrid
Gerard Martín, durante el FC Barcelona - Real Madrid. EFE
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