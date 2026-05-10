Jorge Morán 10 MAY 2026 - 23:16h.

El canario fue elegido como el mejor jugador del partido

El Barcelona, campeón de LALIGA: alirón en el Clásico que deja muy tocado al Real Madrid

Compartir







El Barcelona se proclama campeón de LALIGA EA SPORTS ante un Real Madrid que apenas pudo hacer nada en todo el partido. La superioridad de los de Hansi Flick, que vivió un emotivo homenaje por el fallecimiento de su padre, estuvo marcada en parte por un Pedri que volvió a ser el dueño y señor del juego. Tanto que el canario fue nombrado como mejor jugador del Clásico.

Y aunque pasillos entre ambos equipos se han visto en tres ocasiones, no suele ser habitual ver al Barcelona o al Real Madrid cantando el alirón ante su máximo rival. Algo que pasó en este Clásico y que Pedri quiso recordar como 'historia del fútbol'.

"Lo queríamos ganar aquí, en un Clásico y queda para la historia. Hemos hecho un partido muy bueno. Esto no se había hecho en la historia. Es muy bonito", comenzó diciendo el canario. "Ahora a celebrar con la familia y la afición que esto no se consigue todos los días", destacó el centrocampista español.

Los homenajes a Hansi Flick y a las Islas Canarias

Un partido que comenzó con un emotivo homenaje a Hansi Flick, quién sufrió la perdida de su padre durante la madrugada de este sábado. Antes del partido, todo el estadio guardó un minuto de silencio que hizo llorar al técnico alemán, quién también recibió las condolencias de los jugadores del Real Madrid. "Lo queríamos hacer por él y por la pérdida que ha tenido. Va dedicado también para su padre", explicó Pedri.

El jugador del Barça, como suele hacer cada vez que gana un título, volvió a sacar la bandera de las Islas Canarias, demostrando el amor que siente por su tierra. "Siempre me acuerdo de mis islas. Estoy muy orgulloso de ser canario y la manera nuestra de vivir es única", zanjó en los micrófonos de Movistar +.