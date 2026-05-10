La fiesta del Barcelona en el Camp Nou tras el Clásico y con la copa de campeón

Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 23:44h.

El Barça ganó el Clásico y se proclamó campeón de LALIGA EA Sports

Notas y uno por uno del FC Barcelona ante el Real Madrid en el Clásico

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El FC Barcelona convirtió el Clásico ante el Real Madrid en una noche para la historia. El conjunto azulgrana no solo se proclamó campeón de LALIGA EA Sports tras el pitido final en el Camp Nou, sino que además pudo celebrar el título sobre el mismo césped, algo que en temporadas anteriores no había sucedido de forma inmediata.

Nada más terminar el partido, la plantilla culé se fundió en una gran piña en el centro del campo mientras sonaba la euforia en las gradas. Esta vez no hubo que esperar al inicio del siguiente curso ni a otro escenario: el Barça levantó la copa de campeón delante de su gente y tras derrotar a su eterno rival.

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El Barça celebra con su gente y Laporta se desata

Nada más sonar el pitido final, la plantilla blaugrana explotó sobre el césped. Corro en el centro del campo, abrazos, lágrimas y una celebración que mezcló alivio y reivindicación después de una temporada marcada por la presión y las dudas.

En la retransmisión televisiva se recordó además que en otros años el Barça había tenido que esperar incluso hasta la siguiente temporada para recibir oficialmente el trofeo. Esta vez, no. La Liga quiso cerrar el campeonato con una imagen potente: el campeón levantando la copa tras vencer a su eterno rival.

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Ronald Araújo, como capitán azulgrana, fue el encargado de elevar el trofeo de campeón de LALIGA EA Sports al cielo del Camp Nou. Una imagen simbólica para un equipo muy joven que ha terminado conquistando el campeonato.

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Joan Laporta también fue uno de los grandes protagonistas de la celebración. El presidente azulgrana, acompañado por Rafa Yuste, bajó al césped para festejar junto a los futbolistas y participar en la entrega del trofeo.

Antes del gran momento, todos los jugadores fueron subiendo uno a uno para recibir una réplica conmemorativa de la competición, mientras el estadio celebraba cada nombre.

El discurso de Araújo al Camp Nou

El central uruguayo tomó la palabra ante toda la afición: “Lo primero, ¡somos campeones de Liga! Gracias por el apoyo de todos. Esta Liga también es de todos ustedes”.

Araújo también quiso destacar el trabajo interno del club y el carácter del grupo: “Tenemos un equipo muy joven, con mucho talento y valentía. Sabemos lo que significa llevar este escudo”.

Hansi Flick, emocionado tras ganar el Clásico

Uno de los momentos más emotivos llegó con Hansi Flick. El técnico alemán, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas tras una noche especialmente dura para él, se dirigió a la afición desde el césped: “Ha sido un partido duro y nunca olvidaré este día”.

Flick también agradeció el apoyo recibido desde su llegada al club: “Quiero dar las gracias a la plantilla, al presidente, a Yuste y a todas las personas que nos han apoyado”.

Y terminó desatando la locura en el Camp Nou: “Creo que tenemos que celebrar. ¡Visca el Barça y Visca Cataluña!”.

La fiesta se prolongó durante varios minutos con los jugadores recorriendo el césped junto al trofeo, celebrando con sus familias y saludando a una afición entregada.

El Barcelona suma así su vigesimonoveno título de Liga y lo hace de la manera más especial posible: derrotando al Real Madrid en un Clásico decisivo y levantando la copa en casa, ante un Camp Nou completamente entregado.