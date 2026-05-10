El motivo de la baja a última hora de Dean Huijsen para el Clásico

Jorge Morán 10 MAY 2026 - 21:02h.

El futbolista no saldrá de la partida en el Clásico

Las llegadas de Barça y Real Madrid terminan con las lunas de ambos autobuses rotas

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Cambio de última hora en la alineación del Real Madrid en el Clásico. El partido, que puede suponer el alirón del Barcelona en LALIGA EA SPORTS, ha iniciado con la baja de Dean Huijsen en el calentamiento, dejando su lugar a Raúl Asencio.

Aunque todavía no hay información oficial con lo ocurrido, las informaciones apuntan a que el central español viajó a Barcelona con gripe. Pese a que Arbeloa confió en él y parecía que podía disputar el encuentro en el Camp Nou, finalmente no se ha encontrado al 100%. Huijsen habría notado que no podía rendir en condiciones para un Clásico, dejando su hueco para su compañero español.

Muchos incluso se dieron cuenta durante el calentamiento. Mientras los titulares entrenaban en un lado del campo y los suplentes tan sólo tocaban balón, un solitario Asencio realizaba movimientos a gran intensidad, lo que hacía prever que podía haber algún jugador con problemas.

Alineaciones confirmadas del Clásico

Este cambio de última hora deja las alineaciones de la siguiente manera:

Alineación del Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Gavi, Pedri; Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermín López; y Ferran Torres.

Alineación del Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Tchouameni, Jude Bellingham; Vinicius Jr. y Gonzalo García.