Saray Calzada 24 MAR 2026 - 13:46h.

Dean Huijsen ha respondido sobre su estado actual y de si tuvo dudas de poder estar con la Selección

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Dean Huijsen y Marc Cucurella estuvo en un acto de la Selección Española con un nuevo patrocinador. El jugador del Real Madrid respondió a varias preguntas de actualidad que le rodeaban a él y a su equipo. El central no ha mostrado en el inicio de la temporada el nivel que se esperaba de él. Ahora parece que poco a poco va mejorando y le preguntaron si ha llegado a dudar de que pudiera estar con el combinado nacional.

"¿Tú pensabas que no iba a venir?", le respondió al periodista con esa tranquilidad tan característica suya. "Yo tenía dudas", le decía Antón Meana". "Bueno pues eso se lo tienes que preguntar al míster. Estoy muy orgulloso por venir y para mí es un orgullo jugar y representar a mi país. He tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo dar, pero creo que ahora estoy dando mi nivel. Estamos bien como equipo y yo también", decía sobre su estado actual.

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Dean Huijsen, un fijo para Luis de la Fuente

El central del Real Madrid se ha afianzado en la lista de convocados de Luis de la Fuente. Hace un año irrumpió en la Selección e impresionó con su nivel a su juventud. Fue esto lo que hizo que el club blanco se fijara en él y le fichara en el pasado mercado de verano.

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Ahora está convocado para los dos próximos partidos de España. El próximo viernes 27 de marzo jugará un amistoso contra Serbia y el otro será el martes 31 contra Egipto después de que no se vaya a disputar la Finalissima contra Argentina. La guerra en Oriente Medio ha provocado que este partido no se juegue. Estuvieron buscando una nueva sede para jugar este torneo, pero finalmente no pudo ser y no se verá el duelo contra la albiceleste próximamente, a menos de que se crucen en el Mundial.