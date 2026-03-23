El encendido debate de ElDesmarket sobre el once titular de la Selección Española

Pablo Sánchez 23 MAR 2026 - 18:02h.

Convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto: novedades y ausencias

Dudas en todas las posiciones

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Las selecciones toman el protagonismo durante los próximos días. Mientras unas se juegan su billete para el Mundial, España seguirá preparando dicha cita con los amistosos ante Serbia y Egipto tras quedar suspendida la disputa de la Finalissima. La convocatoria de Luis de la Fuente el pasado viernes dio mucho que hablar por la presencia de cuatro porteros, como también da que hablar siempre en los días previos a cualquier cita del combinado nacional qué once sacará el seleccionador.

En ElDesmarket hemos analizado al detalle el posible once de España, un debate que ha sido intenso y que ha generado coincidencias y opiniones contrarias a partes iguales entre los protagonistas. La primera duda y la más importante a tenor de la lista de Luis de la Fuente reside en la portería. Mientras que Nacho Donado apuesta por Unai Simón, Dani Martidí opta por Joan García.

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En defensal todos coinciden en la presencia de Llorente en el terreno de juego. "Marcos Llorente para mí es el jugador español que más en forma está actualmente, sin ninguna duda. El problema es que Pedro Porro es más lateral, Llorente te puede aportar una variante táctica en el mediocampo. Laporte sería el más fijo en verteranía y luego entre Cubarsí y Huijsen habría que ver quién está mejor", comentó al respecto Dani Martidí.

Otra de las grandes dudas es el centro del campo. Entre Rodri o Zubimendi, Nacho Donado lo tiene claro. A Rodri. Es duro porque Zubimendi viene de un par de años buenísimos, pero creo que el mejor Rodri es mejor que el mejor Zubimendi. Me das mas sensación de seguridad y de dominio del partido. A lo mejor no estaría mal encajar a los dos, pero hay demasiado poco tiempo para eso".

Novedades en ataque

La sorpresa en el apartado ofensivo la comentó Martidí. "Víctor Muñoz titular. Hablamos de estado de forma, rendimiento. Para mí Ferran con la selección es otro, pero necesitas chispa como Nico Williams, un tio que encare, que sea pesado, que corra. Sé que no va a pasar, pero Víctor Muñoz jugaría".

"Yo pensando en la Finalisima y aunque no pasa por su mejor momento apostaría por Álex Baena. En la selección ha dado buen nivel y me parece la opción más fiable. Le vendría bien a él", agregó Donado.