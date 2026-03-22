Álex Remiro se juega el Mundial en su peor temporada en la Real Sociedad

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 19:04h.

Álex Remiro suma su peor cifra de goles encajados en LALIGA EA Sports

Álex Remiro vuelve a estar en la órbita del FC Barcelona y Deco ya se ha reunido con sus agentes

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La convocatoria de la Selección Española para los próximos amistosos ante Serbia y Egipto ha estado marcada por la presencia de cuatro porteros ante la primera llamada de Luis de la Fuente a Joan García sin prescindir aún de Unai Simón, David Raya ni Álex Remiro. Esto sólo aplaza la decisión de cara al Mundial 2026 mientras pierde fuelle la opción del arquero de la Real Sociedad en la temporada de su carrera con más goles encajados en liga.

El de Cascante se ha visto penalizado esta campaña por el mal nivel defensivo del equipo en general, ya que él ha alternado partidos en los que ha estado por debajo de lo esperado con otros en los que sí ha podido lucirse. Una de sus mejores actuaciones, sin ir más lejos, llegó enfrente de Joan en el partido contra el Barça en Anoeta, donde salvó la victoria donostiarra.

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Tampoco fue el causante ni mucho menos de los tres goles encajados por la Real Sociedad en el 3-1 del Villarreal y, de hecho, realizó varias paradas de mérito para evitar una goleada mayor. Sin embargo, esto ha provocado que alcance ya las 45 dianas recibidas en LALIGA EA Sports superando las 43 del pasado año y la misma cifra con el filial del Athletic en Segunda en la 15/16.

Desde que llegara al conjunto txuri urdin, Álex Remiro había dejado grandes números en LALIGA EA Sports con tres temporadas seguidas, entre 2021 y 2024, con un coeficiente negativo encajando menos de un tanto por encuentro. La tónica se rompió en la 24/25, en la que recibió un total de 64 entre todas las competiciones y esta campaña se ha agravado con los 45 recibidos en sólo 29 partidos.

Álex Remiro se juega su presencia en el Mundial

No le ayudan estas cifras a la hora de pelear por un puesto en la convocatoria final de Luis de la Fuente de cara al Mundial con Joan García ya inmerso en la batalla por su citación del pasado viernes. El portero culé ha vuelto a dejar una exhibición este domingo contra el Rayo mientras que Unai Simón ha ido de menos a más esta campaña con el Athletic y David Raya sigue mostrándose intratable con el Arsenal.

Álex Remiro es un fijo en las convocatorias de la Selección Española con el riojano al frente desde su primera llamada en la concentración de noviembre de 2023. Aunque apenas ha disputado una parte en un amistoso frente a Colombia y en un partido de Nations League ante Suiza, ha sido parte del último equipo dorado de la Roja como campeón de la Eurocopa en 2024.