Miguel Casado 20 MAR 2026 - 23:34h.

Los txuri urdines cayeron por 3 goles a 1

El vacile de Ortiz Arias a Marcelino con 'amenaza' de tarjeta en el Villarreal - Real Sociedad

Compartir







La Real Sociedad no pudo hacer nada ante el vendaval con el que se encontró en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal encarriló la victoria en los primeros 25 minutos a base de contragolpes, con los goles de Georges Mikautadze, Gerard Moreno y Nicolás Pepé, y los de Pellegrino Matarazzo tan solo pudieron maquillar el resultado con el tanto de Luka Sucic en la segunda parte.

El técnico estadounidense compareció tras el encuentro con la prensa para reconocer la superioridad del submarino amarillo. "Hemos concedido el primer gol en una acción de estrategia, han realizado contragolpes muy veloces y son muy eficientes y muy buenos. No hemos jugado lo suficientemente bien para ganar. Y si vas 3-0 por debajo en los primeros 20 minutos, es difícil remontar", decía el americano.

PUEDE INTERESARTE La cara de Zubeldia tras lesionarse a menos de un mes de la final de Copa

Las palabras de Pellegrino Matarazzo tras la derrota ante el Villarreal

'Rino' aludía a los "pequeños detalles" en "el máximo nivel" como una de las claves en el partido. "Nos hemos enfrentado a un equipo muy bueno", apuntaba.

No ocultaba su preocupación por la lesión de Igor Zubeldia. "Está lesionado. No sabemos aún el alcance de la lesión, que lo veremos mañana después de la resonancia, pero esperamos que sean algunas semanas", se sinceraba en Movistar +.

También tuvo tiempo para explicar su tarjeta amarilla: "No sé por qué fue. Creo que porque me salí del área técnica. Estaba un metro fuera del área, a un metro del árbitro, con las manos atrás. Es un estadio con mucho ruido y tenía que hablar alto, pero ha decidido sacarme la amarilla".

PUEDE INTERESARTE La combinación con la que 10 equipos españoles podrían jugar en Europa el próximo año

La Real Sociedad jugará durante la jornada 30 ante el Levante en el Reale Arena. Pero ese encuentro no llegará hasta el 4 de abril, después del parón de selecciones que comienza este mismo lunes y se alargará durante algo más de una semana.