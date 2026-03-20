Miguel Casado 20 MAR 2026 - 23:04h.

Simpática imagen en el encuentro en La Cerámica

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El Villarreal ha pasado por encima de la Real Sociedad en el partido correspondiente a la 29ª jornada de LALIGA. Los de Marcelino García Toral encarrilaron la victoria tras una primera parte sobresaliente, en la que superaron con claridad a su rival con goles de Gerard Moreno, Georges Mikautadze y Nicolas Pépé.

Tras unos minutos de tanteo, el primer tanto de Gerard Moreno, en una acción a balón parado, desató al submarino amarillo, que castigó con sus contragolpes a la Real Sociedad, a la que dejó prácticamente noqueada en apenas 23 minutos.

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El gol de Luka Sucic en la segunda parte maquilló el resultado de un duelo que no tuvo mucha historia, pero que nos dejó una imagen muy curiosa y poco habitual.

La simpática imagen de Ortiz Arias y Marcelino

Y es que si lo normal, por desgracia, es ver a los jugadores y miembros del cuerpo técnico protestar a los árbitros, enfrentarse a ellos y que se lleven tarjetas como respuestas, hoy Miguel Ángel Ortiz Arias ha dejado una secuencia de lo más simpática.

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Todo ha surgido cuando Marcelino se ha metido en el terreno de juego para retirar un balón que no debía estar en el interior del rectángulo. El míster entró a la carrera, se agachó a por el cuero y con las mismas volvió a su área técnica, donde soltó el balón.

Pero tras él, y previa comunicación, parece, con el cuarto árbitro, se desplazaba el árbitro del encuentro. Ortiz Arias, entonces, captaba la atención del entrenador y amenazaba con mostrarle la tarjeta amarilla para, después, lanzarle una sonrisa que relajaba toda la tensión que se había mostrado en el momento.

El gesto del colegiado escenificaba la broma que, a decir verdad, Marcelino encajó muy bien. Sin tarjeta y con una sonrisa en cada uno de los rostros, el encuentro continuó y finalizó con ese 3-1 que por entonces ya oteaba en el marcador.