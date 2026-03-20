La combinación con la que 10 equipos españoles podrían jugar en Europa el próximo año

Joaquín Anduro 20 MAR 2026 - 22:15h.

Esta sería la carambola con la que la mitad de LALIGA jugaría competición europea

Los seis equipos españoles en cuartos acercan la plaza extra de la Champions League 26/27 a LALIGA

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Los octavos de final de las competiciones europeas han supuesto un espaldarazo para el fútbol español con el pleno de tres equipos en Champions (Barcelona, Real Madrid y Atlético), dos en Europa League (Betis y Celta) y uno en Conference (Rayo Vallecano). Esto ha permitido dejar a tiro la plaza extra en Liga de Campeones para la próxima temporada colaborando hasta una posible combinación en la que 10 clubes de LALIGA EA Sports jugarían en Europa en la 26/27.

La UEFA, desde hace tres campañas, otorga la posibilidad de que las dos ligas que mejores resultados consigan en el ejercicio anterior en las tres competiciones continentales puedan tener una plaza más en Champions. España se benefició de esto este mismo año, con el Villarreal pasando como quinto y, junto a la Premier League, LALIGA apunta a ser de nuevo beneficiada para el próximo curso.

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Barcelona y Real Madrid están inmersos en plena pelea por el título y, junto a Atlético de Madrid y Villarreal, parecen ya asegurados para ocupar las cuatro primeras plazas de LALIGA EA Sports. El beneficiado en la quinta posición de ese equipo extra en Champions sería el Real Betis, que también podría lograr acceder a la máxima competición del Viejo Continente ganando la Europa League.

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Una opción que también está disponible para el Celta de Vigo, que ha accedido a cuartos de Europa League y se encuentra en la misma tesitura que el Betis, pudiendo regresar a la Champions más de dos décadas después por una doble vía. En el caso de que uno de estos dos clubes se proclame campeón en Estambul y finalice quinto, la plaza extra pasará al sexto, por lo que, en caso de cruzarse ambos en semis, al perdedor le convendría animar al ganador en la final.

Con las seis plazas de Champions aseguradas en esta combinación, pasamos a la Europa League, a la que accederían, en teoría, el séptimo y el octavo clasificados. Siempre, eso sí, que la Real Sociedad no sea campeona de Copa del Rey y se caiga de estas plazas, ya que, en ese caso y quede como quede en la tabla, se clasificaría automáticamente para la segunda competición continental junto al séptimo.

Junto a ellos, el Rayo Vallecano tiene opciones de volver a Europa sin necesidad de mirar la clasificación, siempre que gane la Conference League. A esta tercera competición se clasificaría, en este supuesto, el siguiente clasificado en la tabla, el noveno... siempre que este no sea Betis, Celta o Rayo y ganasen sus respectivos títulos europeos ya que, en ese caso, ningún club español accedería a la Conference 26/27 tal y como sucedió con el Villarreal cuando ganó la Europa League en 2021 finalizando séptimo en LALIGA EA Sports.

Los 10 equipos españoles que podrían clasificarse a Europa en la 26/27

De este modo, tal y como está la clasificación antes de la disputa de la jornada 29 y siempre que Betis o Celta ganasen la Europa League y el Rayo Vallecano se llevase la Conference, así sería el reparto de clubes españoles en Europa de cara a la 26/27 con clubes como Athletic, Osasuna, Girona o incluso Valencia a la espera:

Champions League: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Betis y Celta de Vigo.

Europa League: Real Sociedad, Espanyol y Rayo Vallecano.

Conference League: Getafe.