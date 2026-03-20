Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 14:09h.

Los españoles, muy favoritos en la próxima eliminatoria... y ojo a Estambul

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

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Sevilla / VigoQueda un mundo, pero es inevitable soñar. Real Betis y Celta de Vigo ya conocen cuándo afrontaran unos ilusionantes cuartos de final en la presente edición de la UEFA Europa League. Los olívicos, en el turno de tarde, apearon de la competición al Lyon, uno de los grandes favoritos, con una exhibición de fútbol. A renglón seguido, los verdiblancos pasaron por encima del Panathinaikos y culminaron la remontada.

Braga para los heliopolitanos y Friburgo para los vigueses. Portugueses y alemanes serán los próximos escollos de los representantes españoles en un torneo en el que ya solo quedan vivos ocho equipos. Los dos sueñan con Estambul, aunque podrían citarse antes en el camino.

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Y hay grandes posibilidades. En ElDesmarque acudimos a nuestro El Laboratorio para conocer las predicciones europeas del Big Data de la mano de los compañeros de Driblab. Tanto Betis como Celta parten como favoritos según esta herramienta.

La predicciones del Big Data para Betis y Celta en la Europa League

Comenzando por el equipo que dirige Manuel Pellegrini, pues iniciará su eliminatoria el próximo miércoles 8 de abril por motivos territoriales. El Big Data analiza este doble enfrentamiento con un importante porcentaje de éxito para el Betis que alcanza hasta el 68,6%. El restante, un 31,4%, deja al Braga con menos de la mitad de posibilidades de alcanzar las semifinales respecto al equipo andaluz.

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Un escenario prácticamente idéntico que el del equipo de Claudio Giráldez. El Celta, según el Big Data, afronta la eliminatoria ante el Friburgo con un 67,6% de opciones de triunfo. Por su parte, los alemanes ostentan un 32,4%.

Nada puede desviar la atención europea más allá de estas dos eliminatorias, pero el Big Data se moja aún más. En estos momentos, el Betis acumula un 18,9% de opciones de alcanzar la final por el lado izquierdo del cuadro, mientras que el Celta ostenta un 24% de posibilidades. Además, esta herramienta atribuye a los verdiblancos un 6,8% de opciones de título, por el 9% de los olívicos.