Alberto Bravo 20 MAR 2026 - 01:34h.

El Celta, contando con el Value Pillar, ha superado los 18 millones de euros en ingresos

Friburgo-Celta, horarios de la eliminatoria de los cuartos de final

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VigoEl Celta de Vigo ha eliminado al Olympique de Lyon en los octavos de final de la Europa League. Tras el 1-1 en Balaídos los de Claudio Giráldez vencieron 0-2 en Francia con goles de Javi Rueda y Ferrán Jutglà. Los vigueses ya están entre los ocho mejores equipos de la competición, a solo dos eliminatorias de la final. Un gran torneo que les ha permitido ir generando millonarios ingresos.

Tal como apunta Lois Pedrayo en su cuenta de X el Celta de Vigo ya supera los 18 millones de euros por premios en la competición continental. Están asegurados, por las victorias y empates en la fase de Liga, y las clasificaciones a dieciseisavos, octavos y cuartos de final de 12,92 millones de euros. A esto se le debe sumar un Value Pillar que rondará los 5,20 millones de euros.

Esto supone una cantidad de ocho millones superior a la presupuestada en las cuentas anuales presentadas por el club vigués el pasado mes de diciembre. LALiGA previó que el Celta de Vigo quedase eliminado en la fase de Liga. El pase a los cuartos de final de la Europa League suponen 2,5 millones de euros.

Pero hay más. 4.2 ingresaría el Celta por llegar a unas posibles semifinales, se medirán al Friburgo, y nada menos que 7 millones por disputar la gran final de Estambul. Finalmente, el vencedor de la gran final y por tanto campeón de la Europa League percibirá otros 6 millones de euros además de disputar la siguiente edición de la Champions League.

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El club, que presupuestó 32 millones de euros netos en ventas de jugadores antes del 30 de junio, ya logró rebajar esa cantidad a unos 18 millones tras el mercado de invierno. Estos 2,5 millones de euros más dejan la cifra en poco más de 15 millones de euros. En caso de seguir avanzando podría llegar a conjugar prácticamente esos números sin tener que desprenderse de ningún futbolista importante.