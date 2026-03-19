Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 20:43h.

Rueda y Carreira descosieron al Lyon por los costados. Aspas, Hugo Álvarez y Jutglà remataron la faena

Histórica clasificación a cuartos 'Contra Vento e Marea'

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VigoEl Celta de Vigo estará en los cuartos de final de la Europa League tras ganar al Olympique de Lyon con goles de Javi Rueda y Ferrán Jutglà en la segunda parte. Un partido donde los de Claudio Giráldez fueron muy superiores al cuadro de Paulo Fonseca. Un partido marcado por un arbitraje absolutamente indecente que perjudicó una y otra vez a los vigueses. Algo que da más mérito a lo sucedido este jueves en la capital del Ródano. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon.

(5) Andrei Radu: no tuvo que intervenir en la primera mitad. Su primera parada, un manso cabezazo, llegó en el minuto 86. Espectador de lujo del gran partido de todos sus compañeros.

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(6) Javi Rodríguez: poco trabajo en defensa en una primera parte en la que el Lyon no llegó al área celeste. Mal en los desplazamientos en largo. Fue creciendo en el partido llegando a mostrarse en ataque.

(6) Carl Starfelt: se llevó una amarilla por reiteración de faltas cuando era la segunda en el minuto 43, una más del árbitro bosnio. Apenas tuvo trabajo que solventó a la perfección. Sustituido al descanso por la amonestación.

(6) Marcos Alonso: como el resto de la defensa no fue exigido por Endrick y Yaremchuk. Bien con el balón en los pies. Partido completo del veterano defensa que no sufrió en ningún momento.

(9) Javi Rueda: se llevó una durísima entrada que fue penalti que ninguno de los colegiados presentes quiso ver para vergüenza absoluta de la UEFA y el estamento arbitral. Niakhate lo cazó poco después siendo expulsado. Destrozó a Tagliafico en innumerables ocasiones pero el argentino parecía tener patente de corso.

Marcaba el 0-1 en una acción valiente que terminaba llorando de emoción. Su segundo gol en la eliminatoria. El mejor sobre el césped. Siguió percutiendo por su banda hasta el minuto 90 en una demostración de fuerza y fútbol total.

(7) Matías Vecino: partido inteligente del uruguayo. Aporta solidez, colocación y jerarquía en mediocampo dándole mucho más empaque. Hizo todo bien el centrocampista, que fue sustituido al notar un pinchazo en la pierna.

(5) Ilaix Moriba: sigue con sus problemas de continuidad y efectividad en el juego. Aparece por momentos y cuando llega a tres cuartos de campo se le nublan las ideas. Sí supo darle intensidad a los duelos para igualar la superioridad física del Lyon.

(8) Sergio Carreira: inteligente el vigués dándole al equipo todo lo que necesita a pesar de jugar pie cambiado. Llegó con peligro, generó ocasiones y tuvo una en el arranque de la segunda mitad. Partido descomunal para un jugador que está llamando con muchísima fuerza a la puerta de la Selección.

(7) Fer López: pase maravilloso a Pablo Durán en el 25' que podría haber supuesto el 0-1. Poco después en dos recortes probó a Greiff con un duro disparo que obligó al meta local a lucirse. Tuvo una más siendo el jugador más peligroso del Celta en la primera mitad. En el arranque de la segunda se llevó una amarilla y fue inmediatamente sustituido.

(5) Pablo Durán: tuvo la primera del Celta. Buen desmarque para acabar estrellando la pelota en el cuerpo de Greiff al escorarse demasiado. Intenso en la presión y la pelea. Se vació pero no le salieron las cosas. Sustituido por Ferrán Jutglà.

(6) Wiliot Swedberg: no estuvo fino el sueco. Acelerado, perdiendo balones. Aún así logró tener una buena ocasión que definió dura y abajo. También puso un buen pase de gol. Vio una amarilla más que rigurosa tras haber sido derribado justo antes en una clara falta que no le pitaron. Sustituido en el descanso para no dar opciones al colegiado de dejar al Celta con diez futbolistas.

También jugaron en el Celta de Vigo

(5) Joseph Aidoo: sin problemas para el ghanés. Entró en la segunda parte y cumplió a la perfección.

(7) Hugo Álvarez: salió al campo como una moto. Inspirado en el regate, volviendo loco a Kanga y generando ocasiones de gol. Le dio muchísima profundidad al costado izquierdo del Celta.

(7) Iago Aspas: solo su pase a Javi Rueda, rompiendo en dos a la zaga lionesa, merece pagar una entrada. Con metros y espacios es absolutamente letal.

(7) Ferrán Jutglà: le dio fuerza al ataque celeste. Supo aguantar la pelota y terminó sentenciando en el descuento. Ha vuelto con goles y buen juego.

(-) Hugo Sotelo: entró por Matías Vecino. Correcto en los pocos minutos que tuvo.