Horario unificado de la jornada 37 de LALIGA EA Sports: todos los partidos

Jorge Morán 05 MAY 2026 - 16:15h.

Todos los encuentros se disputarán a la misma hora

El nuevo requisito de la FIFA que pondría en jaque a todos los equipos de LALIGA

Compartir







LALIGA EA SPORTS llega a su final. A falta de dos jornadas para que termine la competición doméstica, ya se conocen los horarios de la jornada 37, que se realizará de manera unificada. Con, a priori, la lucha por el título ya decidido, la gran mayoría de los equipos estarán jugándose la vida con el descenso o la lucha por entrar en Europa la próxima temporada.

Una fecha que se disputará en principio de manera unificada el domingo 17 de mayo, un fin de semana antes de la última jornada del fin de semana del 24 de mayo. Una fecha vibrante y en la que muchos clubes del fútbol español cerrarán sus objetivos de la temporada. El horario unificado de los partidos será a las 19:00 horas del domingo, aunque los partidos podrían sufrir algunos cambios o modificaciones.

PUEDE INTERESARTE El Betis y Pellegrini: ambición o mejor lo bueno conocido

Por eso desde LALIGA EA Sports recomiendan verificar regularmente los horarios y fechas de los partidos a través de la web o de los canales oficiales de venta den entradas. En caso de modificación, cancelación o suspensión, LALIGA informará a la mayor brevedad posible. Además, todos los partidos están sujertos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas unificadas por objetivos clasificatorios diferentes.

Estos son los horarios de la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS

Domingo 17 de mayo: