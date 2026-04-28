La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 22:57h.

Alemania pierde la oportunidad de sumar +0.286 puntos y sería clave que el Atlético le gane al Arsenal

La diferencia de dinero entre jugar Champions, Europa League o Conference

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Muy buena noche para los intereses de LALIGA. La derrota del Bayern de Múnich (5-4) en el Parque de los Príncipes brinda esperanzas para que España pueda obtener esa plaza adicional para la próxima edición de la Champions League, aunque los dos goles a última hora de Upamecano y Luis Díaz lo dejan todo abierto para la vuelta. Sea como fuere, lo cierto es que la victoria del PSG de Luis Enrique priva a Alemania de haber sumado +0.286 puntos a su particular carrera por ese boleto adicional, lo que habría permitido a los alemanes adelantar a nuestro país en esa clasificación.

Conviene recordar que España iniciaba (y sigue) estas semifinales con leve ventaja (0.191 puntos más), aunque las previsiones dan a la Bundesliga como favorita para lograr ese premio extra. España (21.405 puntos) aventajaba y sigue manteniendo esas en 191 milésimas de distancia con Alemania (21.214 pts). Si mañana gana el Atlético, España podría colocarse con 21.655 puntos.

Cada triunfo de Alemania (Bayern y Friburgo) sumará 0.286 puntos a su haber, mientras que las victorias de España (Atlético y Rayo Vallecano) valdrían + 0.250 puntos. El pase del Bayern a la final añadiría 0.214 puntos extra, mientras que el del Friburgo daría + 0.142 puntos adicionales. Por su parte, si los de Simeone alcanzan la gran final sumarán +0.1875 puntos mientras que si lo hace el Rayo obtendrán + 0.0625.

España, en manos del PSG y el Braga

Una victoria del Bayern de Múnich en Francia habría permitido a Alemania adelantar a España en esta clasificación pero lejos de hacerlo, LALIGA incluso podría agrandar su ventaja si mañana el Atlético de Madrid le gana (o incluso empata) al Arsenal. Será clave no solo eso, sino que ocurra lo mismo en la vuelta. Las opciones de nuestro país, en manos de Luis Enrique y el Braga.

Una situación de la que están pendientes muchos clubes, sobre todo Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Osasuna y Athletic Club, y que dependerá no solo de lo que hagan los de Simeone o el Rayo Vallecano, sino sobre todo de lo que ocurra con el Bayern de Múnich y el Friburgo, principales 'enemigos' por esa quinta plaza añadida. Si España obtuviese esa plaza adicional, el 5º iría a Champions y el 8º (si no es la Real Sociedad) a Conference League.

Por lo tanto, no solo es importante que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano superen sus eliminatorias, sino que lo es más si cabe que ganen sus respectivos partidos, a ser posible los dos. Pero más decisivo incluso es que los alemanes no sumen victoria y si pasan sus eliminatorias, que lo hagan ganando solo uno o incluso empatando. Por eso la derrota del Bayern contra el PSG es tan esperanzadora.