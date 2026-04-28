Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 16:44h.

España está en manos del PSG y del Braga, que deberían eliminar (y ganar) a Bayern y Friburgo

Javier Tebas anuncia que la jornada 1 de LaLiga 26/27 estará "dividida" en dos fechas distintas

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España se juega su futuro continental esta semana. LaLiga parte esta jornada europea con leve ventaja (0.191 puntos más) para obtener la plaza adicional para la próxima edición de la Champions League, aunque las previsiones dan a Alemania como favorita para lograr ese premio extra. Una situación de la que están pendientes muchos clubes, sobre todo Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Osasuna y Athletic Club, y que dependerá en cierta medida de lo que hagan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano en sus respectivas eliminatorias europeas. Los grandes verdugos de nuestro país pueden ser el Bayern de Múnich y el Friburgo, principales 'enemigos' por esa quinta plaza añadida.

Por resumir, estamos en manos del PSG -rival del Bayern- y del Sporting Braga -rival del Friburgo-. España (21.405 puntos) aventaja en 191 milésimas a Alemania (21.214 pts). En estas semifinales la victoria de los alemanes vale más que la de los españoles, dado que esos puntos que sumen se dividen por siete y en nuestro país por ocho, ya que esos fueron nuestros representantes a principios de temporada.

Cada triunfo de Alemania (Bayern y Friburgo) sumará 0.286 puntos a su haber, mientras que las victorias de España (Atlético y Rayo Vallecano) valdrían + 0.250 puntos. El pase del Bayern a la final añadiría 0.214 puntos extra, mientras que el del Friburgo daría + 0.142 puntos adicionales. Por su parte, si los de Simeone alcanzan la gran final sumarán 0.1875 puntos mientras que si lo hace el Rayo obtendrán + 0.0625.

Por poner un ejemplo más práctico. Aunque ahora España vaya en segunda posición, si el Bayern y el Friburgo ganan sus dos partidos de semifinales, Alemania sumaría 1,5 puntos más mientras que, si el Atlético y el Rayo también hicieran lo propio en sus dos semifinales, España solo añadiría 1,25. En definitiva, nuestro país en realidad no depende de sí mismo para acabar en esa plaza.

Por lo tanto, no solo es importante que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano superen sus eliminatorias, sino que lo es más si cabe que ganen sus respectivos partidos, a ser posible los dos. Ni que decir tiene que es vital que los alemanes caigan eliminados y si superan la ronda, que al menos lo hagan perdiendo un partido. En resumen: los españoles necesitan ganar pero sobre todo necesitan triunfos del PSG y del Braga. En manos de ellos está España.