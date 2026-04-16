Celia Pérez 16 ABR 2026 - 23:16h.

Tras las derrotas del Celta y Betis en Europa League

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de semifinales

Compartir







No está siendo una buena semana para el fútbol español en Europa. Y como consecuencia, la lucha de plaza extra en Champions League se comienza a complicar más de lo esperado. Tras las derrotas del Real Madrid y Barça en Champions League, este jueves se ha unido las del Celta de Vigo, que ha caído ante el Friburgo en Europa League, y del Real Betis, ante el Sporting de Braga, apretando aún más la pelea por la plaza.

¿Cómo va la lucha por la quinta plaza de Champions League?

Tras los resultados de este jueves, España suma 21.405 puntos y se mantiene por arriba de Alemania, que suma 21.214 puntos y sigue en la tercera posición. Una distancia que se reduce drásticamente con tan solo 0.191 puntos de diferencia entre ambos. A pesar de la derrota del Liverpool, Inglaterra tiene prácticamente asegurada una plaza adicional para la próxima Champions, mientras que la otra en discordia se la disputarán seguramente entre españoles y alemanes.

Inglaterra sigue mandando en lo más alto de la tabla y tiene el liderato asegurado al 100% para la plaza extra. Esto provoca que tan sólo haya en juego el segundo puesto, en dónde España ahora está por encima por poco de Alemania.

PUEDE INTERESARTE Pena histórica, pena inexplicable

De esta forma, España mantiene dos equipos vivos en competición europea, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, que pasa a semis tras imponerse al AEK de Atenas. Por su lado, los alemanes también mantienen dos equipos en alza en Europa con el Bayern de Múnich y el Friburgo.

PUEDE INTERESARTE La remontada soñada por el Celta termina en un pesadilla cruel

La batalla entre España y Alemania por la plaza extra en Champions League está servida y más apretada que nunca, por lo que apunta a que todo se decidirá en las próximas semanas según los resultados que nos depare las semifinales de Champions, Europa y Conference League.