Álvaro Borrego 15 ABR 2026 - 23:06h.

La eliminación del Real Madrid y la posible del Celta de Vigo cambian radicalmente la situación

Cuadro de Champions League 2026 y cruces de semifinales

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España se complica la vida. La eliminación del Real Madrid cambia de manera radical el escenario de LALIGA para obtener la plaza extra para la próxima edición de la Champions League. Lo que este martes era casi una certeza un día más tarde se complica, dado que el pase del Bayern Múnich y el más que posible del Friburgo, que parte con ventaja frente al Celta de Vigo, acortan y mucho la distancia entre los españoles y Alemania, que vuelve a sumar muchos puntos. Una tesitura de la que están pendientes Real Betis, Real Sociedad, Celta de Vigo o Getafe, principales opositores para ese boleto adicional.

Con el triunfo del Bayern Múnich Alemania suma +0.500 puntos y se sitúa a solo 0.558 puntos de España. LaLiga se queda con cuatro representantes, que podrían ser tres o incluso dos si fuesen eliminados Celta de Vigo o Real Betis. Nuestro país pudo sentenciar y amarrar virtualmente hoy la quinta plaza, pero la situación cambia de manera radical. Los alemanes acechan seriamente ese premio extra.

Por eso sería fundamental, por ejemplo, que los de Claudio Giráldez remontasen este jueves a los alemanes. O que en última instancia al menos el Real Betis hiciese lo propio en semifinales. También conviene recordar que presumiblemente el Rayo Vallecano se mediría en semifinales al Mainz 05. Estos cruces serán decisivos para dilucidar quién obtiene la plaza adicional.

Alemania reduce su distancia con España

Durante la jornada de este martes España sumó +0.438 puntos gracias al triunfo del Atlético contra el FC Barcelona, aunque la eliminación de los azulgrana hace que LALIGA hubiese perdido un representante. Antes de los partidos de este miércoles nuestro país poseía 23.344 puntos, 1.059 más que Alemania (20.285). Es decir, los alemanes necesitaban casi cuatro triunfos para superar a los españoles. Con el triunfo de España los alemanes se sitúan a solo 0.558 puntos de España.

Hasta esta jornada la ventaja era clara para nuestro país, pero el triunfo del Bayern de Múnich y la posible clasificación del Friburgo (3-0 al Celta de Vigo en la ida) podrían cambiar radicalmente el escenario. De consumarse España perdería como mínimo dos representantes (si no caen el Betis o el Rayo) y Alemania colaría dos (pueden ser tres) en semifinales de sus respectivas competiciones europeas. Una posibilidad que haría tambalear las posibilidades de nuestro país de obtener esa plaza adicional.

Este jueves se juega un Celta de Vigo - Friburgo trascendental para las opciones de España. De manera paralela también buscarán el pase el Real Betis y el Rayo Vallecano, este en la Conference League. En la tercera competición también sigue en liza el Mainz 05, que parte con ventaja frente al Estrasburgo (2-0). En resumidas cuentas, mejor cuantos más españoles pasen y más alemanes caigan, con foco especial en ese Celta-Friburgo.