Una rigurosa expulsión de Camavinga, decisiva para caer ante el Bayern

Uno por uno del Real Madrid ante el Bayern en la vuelta de cuartos de Champions: aprobados y suspensos

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Nadar para morir en la orilla. El Real Madrid ha quedado eliminado de la Champions League tras un partido infartante en Múnich, en el que se puso tres veces por delante en el luminoso y marcado en el tramo final por una rigurosa expulsión de Eduardo Camavinga cuando todo apuntaba a la prórroga. Era en el 86' y el Bayern aprovechó la superioridad para confirmar un año en blanco del equipo de Álvaro Arbeloa.

Tsunami de fútbol y goles en Múnich

Lo de la primera mitad fue un ciclón. De fútbol, de goles, de todo. A los 35 segundos, Neuer regaló una pelota inconcebible y Arda Güler la colocó en la portería y los 6', a Lunin se le cayó el larguero mientras Pavlovic hacía la igualada en un córner rematando casi sobre la línea. Todo estaba como al principio, con el Bayern dominando la pelota y el Real Madrid amenazando a los espacios, consciente de que podía aprovechar los agujeros atrás de la zaga local. Y vaya si lo hizo.

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Güler puso el 1-2 a la media hora tras un piscinazo de Brahim en la frontal y una falta que Neuer intentó sacar casi desde dentro, Lunin evitó el segundo de los bávaros antes de que Harry Kane se colara con facilidad entre Trent y Militao para hacer el 2-2, Vinícius estrelló un balón en el larguero y Mbappé puso el 2-3 a pase del brasileño poco antes del descanso, al que se marcharon los 22 protagonistas con todo igualado.

La expulsión de Camavinga y el gol de Luis Díaz

El segundo tiempo bajó de ritmo, como era de esperar. El Bayern ya tenía miedo, el Madrid ya era consciente de que tenía opciones reales de remontar la eliminatoria. Luis Díaz tuvo la primera clara, con un discreto Bellingham desviando cerca del palo. Neuer sacó una gran mano a Mbappé para evitar el cuarto y Arbeloa apostó por meter a Camavinga, tan señalado días atrás. Y el galo volvió a aparecer en la foto, y de qué manera.

Monopolizando la pelota, Olise rozó el larguero en dos ocasiones y Upamecano el palo en otra. Vinicius y Mbappé amenazaban a la contra. Y de repente, Camavinga a la calle, expulsado de manera absurda, entre la protesta y la retención de balón. Quizá el señor colegiado ni sabía que tenía ya una tarjeta. Apenas 4 minutos después, Luis Díaz anotó el 3-3 en el 89' y Olise liquidó la eliminatoria en la última jugada del añadido. El Bayern se medirá al PSG en semifinales y el Real Madrid concluye una temporada en blanco.