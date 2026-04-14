Cuadro de Champions League 2026 y cruces de semifinales

Las semifinales se jugarán entre el 28 de abril y el 6 de mayo

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

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La UEFA Champions League entra en su momento decisivo. Las eliminatorias de cuartos de final echan su cierre durante este martes y este miércoles y ya se vislumbran las semifinales de la máxima competición europea, el último paso para conseguir un billete para la gran final del torneo, que se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest. De momento, con tres equipos españoles vivos y la garantía de que habrá al menos uno entre los cuatro mejores.

Cuadro completo de la Champions League 2026

El sorteo del pasado mes de febrero dejó marcados todos los cruces de todos los equipos hasta la gran final. Cabe recordar que el equipo que llegue por la parte baja del cuadro tendrá el factor campo a su favor, disputando la eliminatoria de vuelta en su estadio.

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Por el lado derecho, el Real Madrid es el único equipo español. Los blancos eliminaron al Benfica en el playoff e hicieron lo propio con el Manchester City en octavos. En la ida de cuartos cayeron 1-2 ante el Bayern, por lo que este miércoles buscarán una remontada para estar en semifinales y medirse al PSG o al Liverpool.

Por el lado derecho, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona protagonizan una de las grandes eliminatorias del torneo. Los colchoneros llegaron procedentes del playoff tras eliminar al Brujas y hacer en octavos lo propio con el Tottenham. Los azulgranas apearon al Newcastle en la ronda anterior. En la ida, los rojiblancos ganaron 0-2. El ganador de este duelo se medirá al vencedor del Arsenal-Sporting.

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Resultados de cuartos y cruces de semifinales

Partidos de ida de cuartos de final:

Real Madrid 1-2 Bayern.

Sporting 0-1 Arsenal.

Barcelona 0-2 Atlético de Madrid.

PSG 2-0 Liverpool.

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Cruces de semifinales:

Ganador Bayern-Real Madrid vs Ganador del Liverpool-PSG.

Ganador del Ganador del Arsenal-Sporting vs Ganador del Atlético-Barcelona.

Los partidos de ida de semifinales de la Champions League se disputarán los días 28 y 29 de abril. Los partidos de vuelta, una semana más tarde: 5 y 6 de mayo. La final de la máxima competición europea se jugará el sábado 30 de mayo a las 18:00 horas en el Puskas Arena de Budapest.