Saray Calzada 14 ABR 2026 - 13:24h.

La UEFA ya se ha pronunciado sobre la queja presentada por el Barça

El Atlético de Madrid, sorprendido con las quejas del Barça sobre el césped: “No les ha gustado nada”

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La UEFA ya se ha pronunciado sobre la queja más reciente del Barça con el césped del Metropolitano y ahora también lo ha hecho con la que hizo hace unos días sobre el arbitraje de la ida de los cuartos de la Champions entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. El club emitió un comunicado quejándose sobre la actuación de Kovacs y también presentó una queja formal en el organismo europeo. Este se ha pronunciado al respecto y la ha rechazado.

Según informa la UEFA, el organismo disciplinario ha declarado "inadmisible" la reclamación del club azulgrana, que consideraba que la actuación arbitral fue "contraria a la normativa actual, con incidencia en el desarrollo del encuentro y en su resultado", según indicó en un comunicado.

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La acción que reclamaba el Barça

La reclamación se centraba en una acción concreta, las manos del defensa Marc Pubill dentro del área tras recibir un pase del portero Juan Musso, pues el Barcelona defiende que "el juego se había reanudado correctamente" y debería haberse señalado penalti, en contra de la interpretación del equipo arbitral.

"El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes", rezaba el comunicado.

Y añadía: "En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes".

El Atlético de Madrid se impuso por 0-2 en el Spotify Camp Nou, resultado que tratará de revertir esta misma noche el Barcelona en la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.