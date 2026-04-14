Fran Fuentes 14 ABR 2026 - 08:44h.

Le transmiten tranquilidad a Hansi Flick y se revisará de nuevo este mismo martes

Hansi Flick responde a Gavi y Fermín, avisa al Atlético y no olvida la mano de Pubill: "Que caiga de nuestro lado"

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Las quejas del FC Barcelona sobre el estado del césped del Metropolitano han causado una gran polémica. Y es que, más allá de lo anecdótico y de que no pocos se acuerden de Xavi Hernández al ver el gesto de Hansi Flick, las protestas han generado un enfado importante en el Atlético de Madrid. En este sentido, la normativa de la UEFA es clara y contundente en relación a la longitud del césped, dejando poco espacio a la interpretación.

En este sentido, En El Partidazo de COPE han revelado la respuesta inmediata de los emisarios de la UEFA al entrenador del Barcelona: "Hansi Flick ha tenido un ataque de Xavi, una Xavitis", explicaba Juanma Castaño. En este sentido, Helena Condis expresaba que el organismo europeo transmitía tranquilidad al alemán: "El responsable de la UEFA le ha tranquilizado, les han dicho que lo van a medir y lo van a recortar si es necesario, acorde al protocolo". Y es que el césped superaba la medida estandarizada durante la tarde del lunes.

Qué dice la UEFA sobre la altura del césped: un valor marcado

Posteriormente, Isaac Fouto relata qué dice la normativa UEFA sobre la longitud del césped: "Tiene que medir un máximo de 30 milímetros. Es decir, de 3 centímetros. En la reunión previa del partido, por la mañana, el Atlético de Madrid tiene que comunicar la medida exacta del césped. Además, ese dato debe aparecer en la hoja de partido", explica. De este modo, la longitud del césped se trata de un dato que es necesario saber y se tiene que comunicar con exactitud. Asimismo, la UEFA se encarga de supervisarlo para que todo esté correcto dentro de los parámetros marcados.

Del mismo modo, según el protocolo UEFA, donde sí tiene la potestad el Atlético de Madrid es en el riego del césped. Pueden decidir no regarlo, regarlo hasta una hora antes del partido, regar al descanso o incluso regar solo una mitad del campo. Ahí se mantiene la discreción del Atlético de Madrid.