Saray Calzada 13 ABR 2026 - 16:49h.

En 'ElDesmarket' han analizado la actitud de los jugadores del Barça en el derbi catalán

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El FC Barcelona goleó al Espanyol en el derbi catalán (4-1). Tras el partido se dieron una serie de situaciones y comentarios que han sido muy criticados. Uno de ellos fue la publicación de Lamine Yamal en sus redes sociales. En 'ElDesmarket' se ha analizado estos hechos y Rubén Uría y Jorge Picón han sido muy críticos con estas actuaciones.

"Cuando tú eres jugador profesional hay ciertas cosas que no debes hacer. Cuando representas a una entidad no viene a cuento. Los jugadores del Barça se equivocan", comenzaba diciendo Rubén Uría. Jorge Picón aseguraba que vio un poco actitud de "bullying. Con un equipo pequeño, con todo el respeto al Espanyol. Un equipo con menos presupuesto, que le cuesta mucho más sacar los proyectos adelante. Es un equipo de tu ciudad. Siempre se tiene que mantener cierto respeto. Más allá de eso, en el fútbol siempre ha habido piques y rivalidades". "Todavía no han ganado nada. Son jugadores que muchos de ellos no tienen una Champions todavía. Tienes mucha carrera por delante, pero relaja que todavía no estás en ese punto", comentó en el podcast.

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La actitud de los jugadores del Barça, a debate

Rubén Uría iba más allá. "La 'titulitis' a mi me avergüenza. Me da igual si el jugador que lo dice tiene 30 años o 18. El pique sano y el pique futbolístico, pero hay cosas que son de mal gusto", comenzaba diciendo el periodista. Jorge Picón añadía que al tratarse de Lamine todo se "magnifica". "Cuando recibes ciertos insultos estás en todo tu derecho".

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El periodista especializado en el Atlético de Madrid decía que esto no puede ser respaldo para ciertas actuaciones ya que grandes jugadores de la historia del fútbol han recibido comentarios de todo tipo y nunca se les vio un mal gesto como fueron Butragueño o Andrés Iniesta.

"Barcelona es blaugrana. Toca tragar, como siempre", fue el comentario del post de Lamine Yamal en Instagram junto a varias fotografías del derbi que han suscitado todo tipo de comentarios.