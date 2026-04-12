Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 12:16h.

Lamine Yamal siguió con dardos en redes sociales al pique del derbi

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El derbi entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol terminó con goleada por 4-1 para el equipo culé para sentenciar LALIGA EA Sports pero terminó con numerosos piques sobre el terreno de juego. A los vaciles de los jugadores azulgranas y las respuestas espanyolistas, con Gavi y Pere Milla como principales implicados, le siguió la respuesta de Manolo González reconociendo que "tenían que tragar" y a esto el post de Lamine Yamal para mantener la mecha encendida.

El astro azulgrana subió el post habitual a sus redes sociales de cada partido, sobre todo victorias, con varias fotos celebrando, una con el MVP del partido, otra abrazando a Gavi, dos con ropa de calle y otra señalándose el escudo culé. El mensaje que le acompañaba fue claro: "¡Barcelona! Toca tragar, como siempre", junto a dos emojis azulgranas.

Gavi fue uno de los que respondió a Lamine Yamal con un "Siempre hermano", ante la buena relación que mantienen los dos futbolistas dentro de la piña que es el vestuario del Barcelona. También Fermín López le respondió con unos emojis de caras con corazones en los ojos.

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Las palabras de Manolo González de las que se hace eco Lamine Yamal

Este mensaje llega después de las palabras en rueda de prensa de Manolo González a raíz de los incidentes sobre el terreno de juego una vez llegó el pitido final. A pesar de que Pol Lozano habló de "falta de respeto" en la entrevista flash, en sala de prensa, el técnico perico, aunque empezó con un dardo, terminó pasando página: "Bueno, pasa lo de siempre. Aquí, cuando ganamos, todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estábamos más cerca del cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87', pues somos todos más valientes que la hostia".

"Ya está, no hay más. Cuando pierdes, te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan cuando pierdes, te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas", comentó Manolo en unas palabras 'reproducidas' por Lamine Yamal.