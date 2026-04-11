Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 20:53h.

Pol Lozano terminó el partido encarado con los futbolistas del Barça

El uno por uno y notas del Espanyol en el derbi ante el Barça con siete suspensos, uno señalado

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El RCD Espanyol sigue sin ganar en 2026 y cayó derrotado por 4-1 en el derbi ante el Barça en un encuentro en el que los de Manolo González fueron mejores tras la segunda mitad pero terminaron cayendo cuando buscaban el empate. El tanto perico lo marcó Pol Lozano, uno de los hombres más destacados del cuadro espanyolista y protagonista también del lío final que reconoció con un dardo a los futbolistas culés.

La retransmisión televisiva, tras el encuentro, enfocó la celebración de los futbolistas culés, que se dieron un baño de masas en el Camp Nou con LALIGA EA Sports prácticamente ganada y en busca de la remontada ante el Atlético en cuartos de Champions. Sin embargo, no pasó inadvertido un detalle entre Pol Lozano y Joao Cancelo, que terminaron discutiendo.

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Las cámaras de ElDesmarque captaron también un pique entre Eric García y Pere Milla después de que el futbolista espanyolista le recriminase algo al azulgrana. Esto enfadó mucho al futbolista del Barcelona, al que Hansi Flick tuvo que separar cuando se iba hacia su rival.

DAZN publicó después otras imágenes en las que se veía a Pere Milla discutiendo con Gavi, previas a esa imagen en la que el jugador espanyolista ya enfilaba camino de vestuarios.

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Pol Lozano fue clave para que el Espanyol aguantase el tirón en la primera mitad con varias faltas que pudieron frenar el juego del Barcelona. Esto le hizo ganarse insultos en redes sociales por parte de aficionados blaugranas aunque no vería la tarjeta amarilla hasta la segunda parte.

El recado de Pol Lozano a los jugadores del Barça tras el derbi

Al acabar en encuentro, en la entrevista en DAZN a pie de campo, el centrocampista explicó lo que había sucedido en ese final de encuentro: "No, da igual, cuestión de fútbol. Yo creo que se ha visto aquí delante de todos el respeto que tienen hacia los otros compañeros de profesión y ya está. No hay nada más que añadir".

Ya en cuanto al partido, Pol Lozano estuvo de acuerdo en la pregunta de si le había parecido muy abultado el resultado final tras una buena segunda mitad: "Sí, lo has resumido bien. Ha sido un partido jodido, competido. Creo que hemos estado muy cerca pero bueno, creo que nos han matado un poco pequeños errores y creo que debemos estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho".

Con el derbi, el Espanyol suma ya 14 partidos sin ganar, desde diciembre de 2025, aunque el jugador catalán es optimista de cara al futuro a pesar de la tristeza en el sentir del vestuario: "Con la temporada que llevamos, estamos jodidos, pero cada vez nos encontramos mejor y estamos seguros de que más pronto que tarde llegará la victoria".

Posteriormente, en zona mixta, Pol Lozano volvió a ser preguntado por estos incidentes e insistió en que prefiere dejar que estas cosas no salgan del campo, tal y como se ve en el vídeo de la parte superior de la noticia. Eso sí, el jugador perico añadió un "siempre es el mismo" y, al ser preguntado por si se refería a Gavi, no quiso insistir.