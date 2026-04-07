La FIFA expedienta a España por los cánticos de Cornellá frente a Egipto

Fran Fuentes 07 ABR 2026 - 18:36h.

La Federación queda pendiente de la sanción, la cual aún no se ha decidido

Vinicius reacciona al post de Lamine Yamal sobre los cánticos racistas en el España - Egipto

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La FIFA ha anunciado este martes la apertura de un procedimiento disciplinario contra la RFEF a raíz de los incidentes registrados durante el partido amistoso que enfrentó a España y Egipto en Cornellà. En un comunicado oficial, el organismo rector del fútbol mundial señaló que “la FIFA ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”, en referencia a los cánticos de carácter racista proferidos desde una parte de la grada durante el encuentro. Unas proclamas que, entre otras cosas, programaron el enfado de Lamine Yamal y su posterior mensaje en redes sociales. Una publicación que recibió decenas de reacciones y que, por ejemplo, Vinicius Júnior respondió en sala de prensa aplaudiendo su posicionamiento.

En concreto, varios sectores del público entonaron consignas como “musulmán el que no bote”, unas imágenes y sonidos que se difundieron ampliamente a nivel internacional y que han motivado la actuación del organismo. El colegiado del encuentro dejó constancia de estos hechos en el acta arbitral, un elemento clave para que el caso haya sido elevado al Comité Disciplinario de la FIFA.

Durante el transcurso del partido, y tras detectarse estos comportamientos, el estadio emitió a través de los videomarcadores un mensaje recordando la legislación vigente en materia de prevención de la violencia en el deporte, así como la prohibición expresa de actos o manifestaciones de carácter xenófobo, racista u homófobo.

A partir de ahora, el Comité Disciplinario analizará los hechos y determinará las posibles sanciones. Entre las medidas que podrían imponerse a la RFEF se contemplan multas económicas o la obligación de difundir mensajes contra el racismo en futuros encuentros oficiales. No obstante, según las primeras estimaciones, no se prevé que el expediente derive en sanciones más severas como el cierre parcial o total de los estadios en próximos compromisos.