Javi Rayo 06 ABR 2026 - 10:00h.

Pedro Sánchez ha sorprendido posando en redes con la nueva camiseta de la Selección Española

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Los aficionados de la Selección Española están encantados con la segunda equipación que España lucirá en el Mundial de este próximo verano y que ya estrenó en los partidos amistosos de la semana pasada. Este lunes se ha vivido una imagen anecdótica donde las haya y que Pedro Sánchez se ha enfundado dicha elástica en un vídeo compartido por el propio Presidente del Gobierno en sus redes sociales. Un hecho que no ha dejado a nadie indiferente. Son muchos quienes se han fijado en un curioso detalle, y es el dorsal elegido por Sánchez. Lo que no sabe todo el mundo es el motivo tras esa elección.

Pedro Sánchez, el nuevo '22' de España

Pedro Sánchez ha elegido un dorsal mítico como es el 22, llevado en su tiempo por Isco y ahora 'propiedad' de Fermín López, para celebrar que España ha llegado por primera vez en su historia a los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Así lo explicaba el Presidente del Gobierno en un vídeo publicado en sus perfiles oficiales en la mañana de este lunes. "España tiene el mejor equipo. Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis. Sois quienes servís y quienes emprendéis. Quienes empezáis y quienes ya lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis, quienes levantáis y quienes construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. Juntos y juntas hacemos el mejor país posible. 22 millones de empleos", comentaba Pedro Sánchez a la vez que enseñaba el dorsal 22 en su camiseta de la Selección Española.