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El Balcón de Semana Santa de ElDesmarque: una semana de pasión, fútbol y protagonistas en Sevilla

Representantes del del Insolac Caja 87 Basket y Fede Quintero en el balcón de Semana Santa
Representantes del del Insolac Caja 87 Basket y Fede Quintero en el balcón de Semana Santa. ElDesmarque
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El Balcón de Semana Santa de ElDesmarque ha vuelto a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad de Sevilla durante estos días tan señalados. Entre incienso, pasos y emoción, el espacio ha reunido a numerosas personalidades del deporte, la política y el periodismo, dejando una semana cargada de análisis, actualidad y sentimiento cofrade.

La semana entera

El fútbol tuvo un peso importante durante toda la semana, con nombres propios como: Ramón Alarcón, que habló sobre el futuro del club verdiblanco y posibles movimientos como los de Isco o Giovani Lo Celso.

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Ramón Alarcón, en el Balcón de ElDesmarque
Ramón Alarcón, en el Balcón de ElDesmarque. ElDesmarque

Uno de los encuentros más destacados fue el protagonizado por Fede Quintero, Presidente de ElDesmarque, junto a Antonio Muñoz, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento hispalense.

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Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, con Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento
Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, con Antonio Muñoz, exalcalde de Sevilla y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento. Kiko Hurtado

También pasaron por el balcón figuras como Juan Ignacio Zoido, exalcalde de la ciudad, además de reconocidos periodistas que analizaron tanto la actualidad cofrade como la situación deportiva.

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Luis García Tevenet, que analizó la situación del Sevilla y destacó a capacidad de Lusi García Plaza para suplir el banquillo sevillano.

García Tevenet, en El Balcón de ElDesmarque
García Tevenet, en El Balcón de ElDesmarque. mitele.es

El humorista Juan Amodeo, que dejó su particular visión sobre el beticismo y la figura de Manuel Pellegrini.

Juan Amodeo, en el balcón de ElDesmarque
Juan Amodeo, en el balcón de ElDesmarque. Kiko Hurtado

Loren del Pino, que habló sobre el posible regreso de Fabián Ruiz al Betis.

Loren del Pino, en el Balcón de ElDesmarque
Loren del Pino, en el Balcón de ElDesmarque. ElDesmarque

Además, futbolistas como Marcão también tuvieron su espacio para repasar la actualidad deportiva y valorar la llegada de Luis García Plaza.

Marcao disfruta del Domingo de Ramos desde El Balcón de ElDesmarque
Marcao disfruta del Domingo de Ramos desde El Balcón de ElDesmarque. ElDesmarque

Otros protagonistas: del baloncesto a la pasión cofrade

El balcón no solo vivió de fútbol. El baloncesto también tuvo presencia con el protagonismo de Caja 87, en una jornada marcada por el ambiente del Martes Santo. Todo ello, acompañado de la esencia de la Semana Santa sevillana: hermandades, público en las calles y un ambiente único que convirtió cada emisión en una mezcla de deporte, cultura y tradición.

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