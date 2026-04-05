Andrea Esteban 05 ABR 2026 - 20:45h.

Ambiente único de la Semana Santa sevillana

Manuel Pellegrini disfruta de la Semana Santa desde un balcón junto a Cousillas: "Hay que entender la pasión de la gente"

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El Balcón de Semana Santa de ElDesmarque ha vuelto a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad de Sevilla durante estos días tan señalados. Entre incienso, pasos y emoción, el espacio ha reunido a numerosas personalidades del deporte, la política y el periodismo, dejando una semana cargada de análisis, actualidad y sentimiento cofrade.

La semana entera

El fútbol tuvo un peso importante durante toda la semana, con nombres propios como: Ramón Alarcón, que habló sobre el futuro del club verdiblanco y posibles movimientos como los de Isco o Giovani Lo Celso.

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Uno de los encuentros más destacados fue el protagonizado por Fede Quintero, Presidente de ElDesmarque, junto a Antonio Muñoz, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento hispalense.

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También pasaron por el balcón figuras como Juan Ignacio Zoido, exalcalde de la ciudad, además de reconocidos periodistas que analizaron tanto la actualidad cofrade como la situación deportiva.

Luis García Tevenet, que analizó la situación del Sevilla y destacó a capacidad de Lusi García Plaza para suplir el banquillo sevillano.

El humorista Juan Amodeo, que dejó su particular visión sobre el beticismo y la figura de Manuel Pellegrini.

Loren del Pino, que habló sobre el posible regreso de Fabián Ruiz al Betis.

Además, futbolistas como Marcão también tuvieron su espacio para repasar la actualidad deportiva y valorar la llegada de Luis García Plaza.

Otros protagonistas: del baloncesto a la pasión cofrade

El balcón no solo vivió de fútbol. El baloncesto también tuvo presencia con el protagonismo de Caja 87, en una jornada marcada por el ambiente del Martes Santo. Todo ello, acompañado de la esencia de la Semana Santa sevillana: hermandades, público en las calles y un ambiente único que convirtió cada emisión en una mezcla de deporte, cultura y tradición.