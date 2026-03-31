Loren del Pino y el posible regreso de Fabián Ruiz al Betis: “Se dará en algún momento”

Saray Calzada 31 MAR 2026 - 22:11h.

Loren del Pino, uno de los representantes de Fabián Ruiz, habla del regreso del jugador al Betis

Juan Amodeo apuesta por un eterno Manuel Pellegrini en el Betis desde El Balcón de ElDesmarque: "Todos los años que él quiera"

Compartir







Loren del Pino, exjugador y uno de los representante de Fabián Ruiz, ha estado en el Balcón de ElDesmarque. El que fuera futbolista del Sevilla pronunció unas palabras en la SER sobre el posible regreso del jugador del PSG al Betis. Hemos tenido la oportunidad de preguntarle por ello y es claro con el deseo del centrocampista.

Fabián se formó en la cantera del Betis y salió en el 2018, primero al Nápoles y después se marchó al PSG. Desde hace un tiempo se habla de un posible regreso, algo que los béticos ven con buenos ojos.

"Ya se verá en un futuro. Él tiene en la cabeza siempre a su Betis y en algún momento se dará", comenzó diciendo. "Es muy difícil a corto plazo, pero se dará en algún momento", terminó diciendo.

PUEDE INTERESARTE Lo Celso arranca la semana junto a sus compañeros

Fabián Ruiz, un regreso soñado

Fabián Ruiz sería el regreso del hijo pródigo que triunfa y vuelve a su casa para aportar veteranía y calidad, que le sobra. Estas declaraciones y la que ya mencionó Loren hace unos días hace que los béticos se froten las manos. “En el futuro de Fabián siempre está volver al Betis. Además, tiene claro que cuando lo haga, no será con 38 años, sino algún año antes", comentó en el programa de ‘Libre y Directo’ de la SER. "Conociéndolo, no pondrá mensajes ni utilizará sus redes para dejarse querer; cuando llegue el momento se hará”.

En este mes de abril, el jugador del PSG cumple 30 años y como ha adelantado su representante su regreso hace pensar que será cerca porque no se ve volviendo cuando roce los 40. El centrocampista tiene contrato hasta 2027 y podría ser un momento ideal para volver al Betis. En caso de no renovar a lo largo de este año, ya a partir de enero del que viene podría ser libre para negociar con el club que quisiera.