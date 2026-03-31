Pepe Jiménez Sevilla, 31 MAR 2026 - 13:15h.

La operación de Antony

Antony suma cuatro amarillas y está a una sola de la sanción

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Llega el tramo decisivo de la temporada y a partir de ahora no habrá encuentro fácil, pero sí habrá citas señaladas. El Betis, tras este pequeño parón de Semana Santa, arranca el momento más importante de la temporada y para el mismo, Manuel Pellegrini no solo deberá gestionar con Antony, uno de sus hombres más importantes, el físico, sino también una posible sanción.

Porque el atacante brasileño suma hasta ahora cuatro tarjetas amarillas en este ciclo de amonestaciones y está a una única cartulina de perderse una cita por sanción, situación que, aunque todo sea importante ahora, también deberá ser gestionado.

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Son Espanyol, Osasuna o Girona rivales que valen lo mismo que el resto, pero es evidente que habrá citas ante el Real Madrid, el FC Barcelona o incluso ante la Real Sociedad, que se está metiendo en la pelea por la zona alta, en la que sería importantísimo tener a Antony sobre el césped.

Es por ello que, combinándolo con sus sensaciones físicas, Manuel Pellegrini deberá pedir gestión e inteligencia al atacante brasileño para elegir la cita que se debe perder por acumulación de tarjetas -aguantar con cuatro lo que resta de temporada sería casi un milagro-.

Antony no es el único apercibido en el Betis

En este sentido, Antony no es el único hombre apercibido de sanción en el Betis. Con cuatro amarillas en este ciclo -también el primero- está el Chimy Ávila, jugador con mucha menos importancia y, todo sea dicho, más proclive a ver cartulinas.

Con 7 amarillas está Natan (a 3 de la sanción) y Valentín Gómez es el que suma 5 -está lejos de ser sancionado-. En el primer ciclo, cerca de ser apercibido, están Cucho Hernández, Lo Celso, Ruibal, Deossa, Abde, Amrabat, Llorente y Bartra con 3, por lo que también deberán estar atentos a este tipo de situaciones para intentar estar disponibles en los encuentros señalados en lo que resta de temporada.