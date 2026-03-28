Pepe Jiménez Sevilla, 28 MAR 2026 - 21:48h.

Antony tranquiliza por su lesión

Antony continúa evitando cualquier parón de juego a pesar de sus molestias

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Fin de semana de descanso, de Pasión en Sevilla y, de paso, de reflexión en el panorama futbolístico nacional. Los divertidísimos amistosos internacionales han frenado LALIGA y han permitido a equipos como el Betis, sumergidos en varias competiciones, coger aire y descargar piernas. En el Benito Villamarín, el más agradecido ha sido Antony, que no fue con Brasil y que aprieta en la operación retorno… para evitar la operación de la que nadie quiere hablar.

Porque cuando se habla de Antony, casi por norma, se esquiva cualquier término relacionado con el quirófano. Siempre se alega a frases como “molestias que no se van fácilmente” y casi el único que ha tanteado el paso por quirófano es Pellegrini, que hace ya mucho tiempo reconoció que las molestias de pubis de Antony “solo se irán cuando pare”.

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El brasileño, todo sea dicho, no tiene intención alguna de parar. Argumenta, por activa y por pasiva, que se siente bien y que trabaja con los servicios médicos para aliviar sus problemas. Sabe que decir que desaparecerán a este ritmo es mentir al público que le ha devuelto la sonrisa.

El jugador sabe que no está al nivel del pasado año, pero está convencido, al 100%, de que puede ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Y hasta a Brasil.

Porque si la lesión de Rodrygo no le ponía en escaparate directo, algunas como la de Raphinha, que podría perderse varias semanas de competición, sí le acercan más al sueño del Mundial, un deseo que se esfumaría de manera directa si tuviese que ser intervenido o, como poco, tuviese que parar de jugar.

Historia diferente sería si el Betis cae de Europa League y se asegura la quinta plaza, situación en la que habría que evaluar si realmente lo mejor es parar o seguir, pero mientras que la historia no cambie, el brasileño de Triana va a dejarse todo por ayudar al Betis… y a su selección.