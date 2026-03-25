Basilio García Sevilla, 25 MAR 2026 - 22:05h.

El brasileño lleva meses arrastrando molestias por una pubalgia y el Betis quiere ponerle a tono

El plan de Manuel Pellegrini con Antony y Lo Celso

Compartir







El Real Betis Balompié afronta el último parón por los compromisos internacionales de la temporada, y después, a partir del Sábado Santo, estará inmerso en una espectacular pelea en el tramo final del ejercicio. Llegar lo más lejos posible en la UEFA Europa League y conseguir la clasificación para la Champions League vía liga son los objetivos, y para eso necesita a los mejores. Necesita a Antony.

El brasileño lleva meses jugando mermado por una pubalgia, lo que se ha notado en el rendimiento del jugador. Sin dejar de aportar al equipo, porque lo hace casi en cada partido, sí es cierto que la chispa que enamoró al beticismo la pasada campaña parece haberla perdido. Algo habitual en quienes sufren estos problemas en el pubis.

PUEDE INTERESARTE El motivo por el que Antony fue suplente en el Betis - Celta

Antony no ha sido llamado por Carlo Ancelotti para los partidos de Brasil de los próximos días, y salvo milagro no estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. Entonces, tendrá que tomar una decisión con respecto a su físico, pero será una vez acabe la temporada.

PUEDE INTERESARTE Abde y Amrabat celebran la Copa África entre vaciles de Antony en el entrenamiento del Betis

La cuestión es que el ex del Manchester United se ha quedado en Sevilla, y el club ha iniciado un proceso para que pueda afrontar en el mejor estado posible los últimos dos meses de competición. Este miércoles, en el regreso a los entrenamientos del equipo tras disfrutar de dos días de descaso, no se ha ejercitado con el grupo y ha hecho trabajo individual en el interior de las instalaciones que el Betis tiene en Los Bermejales.

Un plan personalizado para Antony

Según ha apuntado Marca, Antony ha empezado a seguir un plan personalizado que han preparado el cuerpo técnico y los servicios médicos, que continuará toda la semana. El objetivo es aprovechar el parón para mejorar sus problemas en el pubis.

PUEDE INTERESARTE Carlo Ancelotti 'complica' la vuelta de Antony a Brasil

Es común en los últimos meses que el de Sao Paulo entrena con el grupo solo cuando está acabando la semana, comenzando los primeros entrenamientos al margen. Pellegrini le quiere para los partidos y está intentando medirle todo lo posible. El parón puede ser clave para echar gasolina al físico de Antony de cara a un tramo final de temporada al que el Betis quiere sumar también a Lo Celso e Isco. Con los buenos, todo es más sencillo.