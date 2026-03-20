Cambios en la jornada 30: Permuta entre el Betis-Espanyol, que pasa al Sábado Santo, y el Alavés-Osasuna
Jornada afectada por el cambio de fecha en el partido del Betis de la Europa League
Un 'paseo' para la historia del Betis
Nuevo vuelco en el calendario de LALIGA EA SPORTS, que ha cambiado los horarios de los partidos de la jornada 30, que se disputará en Semana Santa, con una variación sustancial en dos partidos. El Real Betis-RCD Espanyol pasa a disputarse el Sábado Santo, mientras que el Deportivo Alavés-CA Osasuna se jugará el Domingo de Resurrección.
El cambio viene debido a que el Real Betis ha avanzado a cuartos de final de la UEFA Europa League y, además, ha quedado emparejado con el Sporting de Braga. Al jugar el equipo portugués la ida en casa, muy cerca de donde el Oporto tendrá que hacerlo ante el Nottingham Forest, la UEFA ha adelantado el partido, como ya hizo en el duelo ante el Ferencvaros de octavos de final. Braga y Betis se enfrentarán, pues, el miércoles 8 de abril a las 18.45 horas en el peculiar Estadio Municipal de Braga.
Así las cosas, el partido entre verdiblancos y barceloneses se jugará el sábado 4 de abril a las 18.30 horas, mientras que el duelo entre babazorros y rojillos se disputará en la jornada dominical, el 5 de abril, en este caso a las 21.00 horas.
Fútbol y cofradías
Así las cosas, se plantea un cierto embrollo con la seguridad en la ciudad de Sevilla, pues el partido del Betis en el Estadio de La Cartuja coincidirá en tiempo con la jornada del Sábado Santo de la Semana Santa de Sevilla, en la que cinco cofradías hacen estación de penitencia a la Catedral. El Sol, Los Servitas, La Trinidad, el Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo estarán en las calles de la ciudad de forma simultánea mientras el balón ruede en el recinto cartujano.
Con el horario anterior, el partido evitaba la celebración de la Semana Santa, ya que la cofradía de La Resurrección procesiona por la mañana, y también la celebración de la tradicional corrida de toros del Domingo de Resurrección en la Real Maestranza, agendada para las 18.30 horas.