Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 23:23h.

Al coincidir con el Oporto, la ida podría celebrarse un día antes

El dineral que ha ingresado el Betis por pasar a cuartos de la Europa League

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El Real Betis disputará por primera vez en su historia unos cuartos de final de Europa League, gracias al triunfo logrado este jueves frente al Panathinaikos. Una remontada que supone todo un empujón anímico para un club que sueña con llegar lo más lejos posible en esta competición. La próxima piedra en el camino será el Braga, que también remontó su eliminatoria después de perder el encuentro de ida contra el Ferencvaros. Esta sería la última ronda que los de Manuel Pellegrini guardarían el factor campo a favor, por lo que disputará la vuelta en La Cartuja.

Lo más curioso de todo es que el partido de ida se celebrará el miércoles 8 de abril y no el jueves 9, como muchos béticos podían prever. La 'culpa' la tiene el Porto, que superó con solvencia al Stuttgart. Esto obedece a la normativa de la UEFA que impide que dos clubes de la misma zona geográfica compitan a la misma vez en torneos continentales. Por este motivo, lo normal es que pueda jugarse ese miércoles. Además, el encuentro debería jugarse antes de los cuartos de final de la Champions League, por lo que será en horario de tarde, a las 18:45 horas, tal y como ha comunicado la UEFA.

No será la primera vez que se produce este escenario, dado que esta misma semana volvió a ocurrir lo mismo. Ya que el Porto disputaba la vuelta de octavos este jueves, y al tener mayor coeficiente UEFA (hay 50 kilómetros de distancia entre ambas ciudades), el Braga se vio obligado a adelantar su encuentro, que se celebró este miércoles a las 16:30 horas (horario peninsular).

El partido de vuelta sí se jugará en el día habitual de la Europa League, el jueves. Será el 16 de abril a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja.

¿Qué dice el reglamento de la UEFA?

Según se recoge en el artículo 24.02 del reglamento de la UEFA:

"Si dos o más clubes de la misma ciudad, ubicados en un radio de 50 km entre sí y/o que juegan en el mismo estadio, participan en alguna de las competiciones de la UEFA, y si la Federación y los clubes en cuestión declaran explícitamente al inscribirse que sus partidos no pueden jugarse el mismo día o en días consecutivos, la administración de la UEFA podrá cambiar las fechas y horas de inicio de acuerdo con los principios definidos por el Comité de Competiciones de Clubes".