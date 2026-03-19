El dineral que ha ingresado el Betis por pasar a cuartos de la Europa League

Álvaro Borrego 19 MAR 2026 - 22:53h.

El club roza los 25 millones de ingresos en la presente edición de la Europa League

Cuadro de Europa League 2026 y cruces de cuartos de final

Compartir







El Real Betis logró la machada al vencer 4-0 al Panathinaikos y darle la vuelta a la eliminatoria. Un resultado histórico para los de Manuel Pellegrini, que por primera vez alcanzan los cuartos de final de la Europa League. Por delante, un camino tan ambicioso como ilusionante, con todo lo que supondría seguir avanzando rondas. El triunfo de este jueves tiene premio doble para la entidad, dado que el pase genera varios millones para las arcas del club.

Ingresos de récord para el Betis

El sistema de reparto de la Europa League contempla ingresos por participación, resultados obtenidos, clasificación para rondas posteriores y otros conceptos vinculados al desempeño deportivo. Entre todos esos conceptos el Real Betis acaricia la barrera de los 20 millones y cumple con lo presupuestado a principios de curso, superado en beneficios únicamente por Roma y Aston Villa.

Ángel Haro ya subrayó hace unas semanas la importancia de generar ingresos adicionales para seguir creciendo a nivel de plantilla: "Hemos mejorado los ingresos esperados con respecto a competiciones europeas y a los partidos de Copa del Rey y eso ha permitido tener un poquito de límite que hemos utilizado para poder traer a Álvaro (Fidalgo). Si queremos tener una plantilla que aspire a estar en Europa. Tenemos que, de alguna manera, tener plusvalía de jugadores o otros ingresos extraordinarios", argumentaba el presidente.

Solo por disputar la fase de grupos cada equipo debía percibir unos 4.31 millones, por lo que en ese sentido el club ya aumentó notablemente sus ingresos respecto a la Conference League. En lo que se refiere a los resultados de la liguilla, cada victoria se pagó a 450.000 euros y 150.000 por empate. Es decir, las cinco victorias y los dos empates hacen que se haya podido ingresar un total de 2.100.000 euros solo por los resultados de estos seis encuentros.

Ahora cobra suma importancia la posibilidad de pasar directamente a los octavos de final. El primer clasificado de la liguilla podría alcanzar los 2.7 millones y el peor ingresará 75.000 euros, por lo que por ser cuarto el Real Betis ha debido ingresar unos 2.4 millones. Hacerlo entre los ocho mejores tiene premio doble, pues cada uno de ellos recibió 600.000 euros adicionales.

2.5 millones por eliminar al Panathinaikos

Alcanzar los octavos de final generó 1.75 millones de euros y eliminar al Panathinaikos, con lo que supone jugar los cuartos de final, permite al club percibir 2.5 millones de euros. Pero hay más. 4.2 ingresaría por llegar a unas presumibles semifinales y nada menos que 7 kilos por disputar la gran final de Estambul.

Finalmente, el vencedor de la gran final y por tanto campeón de la Europa League percibirá otros 6 millones de euros además de disputar la siguiente edición de la Champions League. Por último, el 35% del presupuesto total serán otros 198 millones de euros a repartir y que estarán determinados por la venta de los derechos audiovisuales.