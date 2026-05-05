Los árbitros admiten su error y explican por qué Amrabat debió ser expulsado: "No lo exime"

Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 18:57h.

Los árbitros apuntan a una necesaria intervención VAR

Guillermo Almada raja por la acción de Amrabat con Thiago Fernández: "Siempre el VAR va en nuestra contra"

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El Real Betis - Real Oviedo de la pasada jornada estuvo marcado por la pegada de los hombres de ataque de Manuel Pellegrini, pero también por una decisión arbitral concreta a ojos de la entidad azul. Los de Guillermo Almada protestaron con insistencia una decisión de Cordero Vega entre Thiago Fernández y Amrabat. Este martes, el Comité Técnico de Árbitros admite el error del colegiado.

En una nueva edición del espacio 'Tiempo de Revisión', el CTA saca a la palestra la jugada entre el centrocampista verdiblanco y el extremo carbayón que aconteció en los minutos finales del primer acto y cuando el marcador de La Cartuja se decidía por la mínima.

Los árbitros catalogan como error la decisión de campo de Cordero Vega, pero también la actuación del VAR. La explicación del Comité se basa en dos escenarios. El ámbito disciplinario y el técnico cobran protagonismo en este análisis arbitral.

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El CTA admite su error en el Real Betis - Real Oviedo

Los árbitros comienzan su exposición diferenciando el ámbito disciplinario del técnico: "A efectos reglamentarios, resulta indiferente que el contacto físico se produzca dentro o fuera de los límites del fuera de juego. El factor determinante para la sanción técnica, posible penalti, es que el balón se encuentre en juego. No cabe la sanción técnica, pero desde el punto de vista reglamentario es importante diferenciar el ámbito disciplinario del técnico. Aunque el balón se encuentre fuera del terreno de juego en el momento del contacto, esto no exime de la responsabilidad disciplinaria ya que el árbitro debe sancionar cualquier infracción que sea consecuencia de esa disputa independientemente de la situación técnica".

En este sentido, el CTA admite un error disciplinario por parte de Cordero Vega: "Para el CTA la decisión técnica es correcta al señalar córner dado que el balón estaba fuera del campo en el momento del impacto. Sin embargo, considera que el contacto del defensor no fue correctamente valorado ya que el defensor se lanza contra el adversario impactando con sus tacos en el tobillo con excesiva intensidad".

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Los árbitros finalizaron su valoración reconociendo que Amrabat debió ser expulsado: "La consideración debió ser de juego brusco grave y el VAR debió intervenir para recomendar una revisión que condujera a la expulsión. De manera didáctica hay que matizar que cualquier falta que se produzca fuera del campo estando el balón en juego será ejecutada desde la línea de demarcación más cercana desde el lugar del hecho. Si esto ocurre en la línea de meta que delimita el área de penalti, se debería sancionar con pena máxima".