Javi Calleja asegura que habría conseguido lo mismo que Veljko Paunovic en el Oviedo: "Sí o sí"

Ángel Cotán 05 MAY 2026 - 17:55h.

Recuerda su etapa azul con cariño y una pizca de rabia

José Bordalás se aleja y Veljko Paunovic se posiciona: el casting del Getafe

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El Real Oviedo se queda prácticamente sin opciones de mantenerse en LALIGA EA Sports. En el año del Centenario, el equipo azul no ha logrado salir del pozo tras perpetrar mercados de fichajes muy deficientes y tomar decisiones erróneas en el banquillo. Guillermo Almada devolvió el gen competitivo a los carbayones, pero ya era demasiado tarde. Ese gen lo tuvo con Veljko Paunovic, pieza clave en el histórico regreso a la élite, aunque Javi Calleja cree firmemente que él también lo hubiese conseguido.

El que fuera técnico azul ha concedido una interesante charla al podcast Offsiders. Allí, Javi Calleja recuerda con cariño su etapa en el Carlos Tartiere, aunque también con una pizca de rabia por una destitución que le acabó sacando de la foto final del histórico ascenso.

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Javi Calleja, el ascenso de Veljko Paunovic y su convencimiento con el Oviedo

El preparador madrileño inició su repaso por el club asturiano exponiendo el difícil reto que se le había planteado: "En Oviedo al final fue el año anterior que Luis Carrión el equipo no subió por el Espanyol en el último partido, pero para la ciudad fue un momento único. Hacía mucho tiempo que no se metían y estuvo a punto de ascender. Entonces cogimos el equipo con un reto muy difícil y muy bonito que era otra vez meternos en playoff o ascender directo para devolver al Oviedo en Primera. Y viniendo de dónde venía, que había presión y unas expectativas muy altas. Pero emocionante, nos gustan esos retos".

Calleja reflexionó sobre el rendimiento de su equipo durante la temporada y alabó el acierto de la directiva con Veljko Paunovic: "El equipo empieza bien, no nos bajamos de esa pelea nunca, estamos constantemente cerquita de playoff, tocamos el ascenso directo... claro, en Oviedo, eso solo se ha vivido unas cuantas jornadas la temporada anterior y nosotros estamos haciendo un año realmente bueno. Estábamos otra vez donde el equipo tenía que estar, hay una fase de la temporada donde se pierden tres partidos, se empate uno y el equipo no deja de estar en playoff, pero se vuelve a lo mismo. Oye, refuerzo lo que hay o busco alguien que puede ser un revulsivo. Y tomaron una decisión, destituirme y traer a Paunovic. Que salió bien, eh".

Eso sí, el exoviedista tiró de sinceridad y aseguró que él es conscientes de que también hubiera conseguido el ascenso: "Yo te digo que Paunovic me parece que hace un trabajo brillante, super inteligente, saca un rendimiento a la plantilla buenísimo porque los resultados terminan dándole la razón, pero soy consciente de que se hubiese conseguido igual y que hay muchas cosas en las que dices 'este es el año, este año toca'. Se respiraba algo grande en todo. Yo pensaba que sí o sí se subía".

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Por último, Javi Calleja se abrió y reconoció que, aunque así funciona el mundo del fútbol, la destitución le dio rabia: "Te quitan el caramelo, eh. Nunca dejas de estar en el playoff y luego la Segunda División que todos los equipos pasan por momentos de perder partidos. Da rabia, pero como te digo, a día de hoy es parte del fútbol. Nos ha pasado a todos los entrenadores, alguna vez te toca lo contrario y tienes que entenderlo".