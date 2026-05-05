Pablo Sánchez 05 MAY 2026 - 09:03h.

El Real Oviedo le pasa la pelota a Santi Cazorla por su futuro: "Está en sus manos"

Los azules, a nueve puntos de la salvación

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La vida del Real Oviedo en LALIGA EA SPORTS pende de un hilo. La ilusión con la que el entorno carbayón encaró los dos partidos seguidos en casa ante Villarreal y Elche es totalmente opuesta a la que se respira tras ellos y después de la derrota en Sevilla frente al Betis. Las opciones de salvación se han minimizado al máximo y solo un milagro salvaría ya al equipo de Guillermo Almada. La situación es tal que hasta podría convertirse en equipo de LALIGA HYPERMOTION la próxima jornada de forma matemática.

El Oviedo afronta las cuatro jornadas que restan de competición prácticamente resignado. Los azules están a nueve puntos de la salvación cuando solo restan 12 en juego. Las cuentas son sencillas. Ni el más optimista cree ya en esta posibilidad e incluso el descenso podría ser oficial el próximo fin de semana.

En la jornada 35, el Oviedo recibe la visita del Getafe al Carlos Tartiere. Un duelo que llega con polémica tras la decisión del conjunto carbayón de no vender entradas a la afición visitante después de lo sucedido en el partido de ida. Tras estos 90 minutos y a expensas de lo que suceda con el resto de rivales implicados, el Oviedo podría convertirse en equipo de Segunda.

La combinación del descenso

Como decíamos, una serie de resultados podrían convertir al Oviedo en el primer equipo de LALIGA EA SPORTS que descienda de forma matemática esta temporada a falta de tres jornadas. Las cuentas son sencillas.

Si el Oviedo pierde su partido y el Sevilla empata o gana ante el Espanyol, el descenso estará consumado. Lo mismo sucedería si el Alavés consigue la victoria en su encuentro frente al Elche. Rojiblancos y babazorros juegan el sábado sus respectivos encuentros, por lo que los ovetenses podrían saltar al Carlos Tartiere el domingo con la imperiosa necesidad de ganar para no descender de forma matemática ante su parroquia. Sin duda, se avecina un triste fin de semana en clave azul.